"No puedo proteger a mi familia": Tutora de niñas presuntamente acosadas por un vecino en Cancún denuncia amenazas

El caso de las dos menores que presuntamente fueron víctimas de acoso por parte de un vecino escaló durante el fin de semana, luego de que la tutora de las niñas denunció que ella y su familia sufrieron amenazas e intimidaciones en su propio domicilio. Además, señaló una presunta falta de respuesta de la Policía Municipal, pese a haber solicitado auxilio a través del número de emergencias 911.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, a su vivienda acudió un familiar del vecino previamente denunciado por el supuesto hostigamiento hacia las menores. Según relató, durante el altercado recibió insultos y los presentes jalonearon la reja del inmueble. La denunciante afirmó que uno de los acompañantes lanzó una amenaza de muerte contra su hijo, situación que, dijo, obligó al joven a abandonar temporalmente la casa para evitar una confrontación.

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“Me siento tan frustrada porque no puedo proteger a mi familia”, expresó la mujer, quien aseguró sentirse desamparada pese a haber solicitado ayuda a distintas instancias. Según su versión, realizó dos llamadas al 911 para pedir apoyo policiaco; sin embargo, ninguna patrulla acudió mientras ocurrían los hechos. También indicó que envió mensajes para solicitar la intervención de autoridades municipales, sin obtener una respuesta inmediata.

La denunciante sostuvo que una grabación registró las amenazas dirigidas contra su hijo, material que podría formar parte de las indagatorias que realicen las autoridades.

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Asimismo, como seguimiento al caso del presunto abuso sexual en agravio de las mismas menores, atribuido a un familiar directo, informó que ayer fue canalizada al Instituto Municipal de la Mujer, donde sostuvo una reunión con una abogada para recibir orientación legal y acompañamiento en los procesos que mantiene por el supuesto hostigamiento hacia las niñas y por los acontecimientos más recientes.

Reiteró que su principal preocupación es la integridad de las menores, por lo que solicitó mayores medidas de protección y una investigación oportuna tanto de los señalamientos iniciales como de las amenazas que asegura haber recibido. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades de Seguridad Pública no habían informado sobre alguna intervención relacionada con el incidente reportado.