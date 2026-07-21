Más de 600 voces ciudadanas marcan prioridades para Mérida; agua, movilidad y seguridad, las principales demandas

Tras la participación de más de 600 ciudadanos en 15 foros de consulta, el Gobierno del Estado anunció la conclusión de la etapa de diagnóstico del Plan Bienestar Metropolitano, estrategia con la que pretende definir una agenda conjunta para enfrentar los principales desafíos de Mérida y los municipios que integran su zona conurbada.

El gobernador Joaquín Díaz Mena encabezó el cierre de los trabajos acompañado por la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, así como presidentes municipales de la zona metropolitana, quienes coincidieron en mantener la coordinación para atender problemas relacionados con el abastecimiento de agua, la movilidad urbana y la seguridad pública.

El Mandatario estatal afirmó que las propuestas ciudadanas recopiladas durante los foros serán analizadas para convertirlas en proyectos que orienten la inversión pública y el crecimiento de la capital y los municipios vecinos.

Principales ejes

Entre las principales acciones planteadas destacan la modernización de la infraestructura hidráulica para mejorar el suministro de agua potable y el tratamiento de aguas residuales, con el propósito de proteger el acuífero que abastece a la región.

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En materia de movilidad, el plan contempla obras para disminuir los tiempos de traslado y reducir los siniestros viales mediante la construcción y rehabilitación de vialidades, mejor señalización, iluminación, accesibilidad y ordenamiento del tránsito, en respuesta al acelerado crecimiento del parque vehicular.

La estrategia también incluye reforzar la seguridad pública con mayor capacidad de prevención y respuesta, incremento de cámaras de videovigilancia, mejor iluminación, mayor presencia policial y la eventual creación de un Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5) metropolitano.

“Que este proyecto Bienestar Metropolitano, como los propios participantes propusieron que se denomine, no nazca de un escritorio de Gobierno, sino de la inteligencia colectiva y la experiencia de la gente. Hoy cerramos estos foros, pero comienza el verdadero trabajo: transformar las ideas en acciones. Aquí definiremos la calidad de vida de nuestros hijos y nuestros nietos; no estamos planeando solamente obras de infraestructura, sino diseñando el futuro de la ciudad y de la zona metropolitana que heredaremos a las próximas generaciones”, aseveró.

Colaboración municipal

La alcaldesa Cecilia Patrón reiteró la disposición del Ayuntamiento de Mérida para mantener la coordinación institucional con el Gobierno del Estado en proyectos que beneficien a la población de la capital y de los municipios conurbados.

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“Cuenten con el Ayuntamiento para trabajar de forma equilibrada, siempre decidida, para aportar a la felicidad de quienes vivimos en Mérida y en su zona metropolitana. Sigamos demostrando que, cuando sociedad y Gobierno dialogan con respeto, construyen confianza, y cuando existe confianza, es posible impulsar un desarrollo con justicia social, sostenible y con oportunidades para todas y todos”, añadió. Por su parte, la secretaria de Infraestructura para el Bienestar, Alaine López Briceño, informó que las propuestas ciudadanas recabadas tanto en los foros presenciales como por medios digitales serán sistematizadas para integrar el documento final que servirá como guía para las inversiones metropolitanas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Zona Metropolitana de Mérida concentra a más de 1.3 millones de habitantes, equivalente a más de la mitad de la población de Yucatán, condición que ha incrementado la demanda de infraestructura hidráulica, vialidades, transporte y servicios públicos durante la última década. En la última jornada de este ejercicio participaron las alcaldesas de Mérida, Cecilia Patrón Laviada; de Conkal, Linda Margarita Pérez Quijano; de Acanceh, Guadalupe Elizabeth Zapata González; así como los alcaldes de Chicxulub Pueblo, Amílcar Reyes Marín; de Kanasín, Edwin Bojórquez Ramírez; de Progreso, Erik Rihani González; de Tixpéhual, Víctor René Lara Cauich; de Ucú, Gener Ismael Pech León; y Sandra Bojórquez, en representación del Ayuntamiento de Hunucmá.