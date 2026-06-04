México golea a Serbia y llega con confianza al Mundial 2026

La Selección Mexicana firmó una actuación convincente en su último partido de preparación al derrotar por marcador de 5-1 a Serbia, resultado con el que llega fortalecida al inicio del Mundial 2026 y extiende a ocho encuentros su racha sin conocer la derrota.

Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por Javier Aguirre mostró una propuesta ofensiva y dinámica que conectó rápidamente con la afición presente en el Estadio Nemesio Diez. A pesar de dominar el encuentro, el Tri recibió un inesperado gol en contra tras una desatención defensiva entre Jesús Gallardo y Johan Vásquez, situación que permitió a Serbia abrir el marcador.

Lejos de desanimarse, México mantuvo el control del partido impulsado por el buen desempeño de Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez y Julián Quiñones, quienes encabezaron la mayoría de los ataques y generaron constantes oportunidades de peligro sobre la portería rival.

La recompensa llegó con el empate gracias a un sólido remate de Johan Vásquez, quien culminó una gran jugada colectiva para devolver la tranquilidad al conjunto nacional. Antes del descanso, el equipo mexicano logró darle la vuelta al marcador con la colaboración involuntaria de la defensa serbia, que marcó un autogol para el 2-1.

En la segunda mitad, el dominio del Tricolor fue aún más evidente. Apenas iniciado el complemento, Raúl Jiménez aprovechó un rebote tras un disparo que se estrelló en el poste para firmar el tercer tanto de la noche y acercar aún más la victoria.

Los cambios realizados por Aguirre no afectaron el funcionamiento colectivo. Por el contrario, el equipo mantuvo la intensidad y continuó generando peligro. Un nuevo error defensivo de Serbia en una acción a balón parado terminó en otro autogol, mientras que Luis Chávez cerró la cuenta con una anotación que confirmó su recuperación total y su candidatura para pelear por un puesto titular durante la Copa del Mundo.

Además del resultado, uno de los aspectos que dejó más satisfecho al cuerpo técnico fue el rendimiento de Luis Ángel Malagón y especialmente la confianza depositada en Tala Rangel, quien apunta a mantenerse como guardameta titular para el partido inaugural frente a Sudáfrica.

Con esta goleada, la Selección Mexicana llega al Mundial 2026 con buenas sensaciones, una base sólida y la ilusión renovada de realizar un papel destacado en casa, cuando el balón comience a rodar el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.