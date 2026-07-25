¿Hay tiempos extra en el Campeón de Campeones 2026? Así se define al ganador entre Cruz Azul y Toluca

Cruz Azul y Toluca se enfrentan este sábado por el Campeón de Campeones 2026, un duelo que reúne a los monarcas del Apertura 2025 y Clausura 2026 para definir al mejor equipo de la temporada de la Liga MX.

Al tratarse de un partido a eliminación directa, el encuentro debe tener un ganador. Sin embargo, muchos aficionados se preguntan qué sucede si el marcador permanece igualado al finalizar el tiempo reglamentario.

¿Qué pasa si hay empate en el Campeón de Campeones?

De acuerdo con el reglamento de la Liga MX, si Cruz Azul y Toluca empatan tras los 90 minutos, no se disputarán tiempos extra.

El campeón se definirá directamente en una tanda de penales, donde ambos equipos ejecutarán disparos desde los once pasos hasta que uno de ellos se quede con el trofeo.

Este formato busca resolver el encuentro de manera inmediata, por lo que el tiempo suplementario queda descartado para esta competencia.

Un antecedente reciente

Desde que el Campeón de Campeones volvió al calendario del futbol mexicano, únicamente una edición se ha decidido desde el punto penal.

Fue en la temporada 2018-19, cuando América y Tigres igualaron durante el tiempo reglamentario. En aquella ocasión, las Águilas se impusieron 6-5 en la tanda de penales para conquistar el título.

Ahora, Toluca, vigente campeón del torneo, intentará conservar la corona, mientras que Cruz Azul buscará sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas. Si ninguno logra sacar ventaja durante los 90 minutos, el Campeón de Campeones 2026 se decidirá desde los once pasos.