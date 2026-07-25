Gabriel Langton recibe el alta tras escalofriante caída en los Commonwealth Games 2026

Gabriel Langton dejó en vilo a los aficionados de la gimnasia luego de protagonizar una aparatosa caída durante la final por equipos de los Commonwealth Games 2026, celebrados en Glasgow, Escocia. El impacto fue tan fuerte que el joven británico tuvo que abandonar la competencia en camilla y con collarín cervical.

Afortunadamente, el equipo de gimnasia de Inglaterra confirmó horas después que el atleta de 19 años evolucionó favorablemente y ya fue dado de alta, una noticia que llevó tranquilidad tanto a sus compañeros como a los seguidores del deporte.

¿Cuál es el estado de salud de Gabriel Langton?

A través de un comunicado oficial, la delegación inglesa informó que Langton fue trasladado al hospital por precaución inmediatamente después del accidente y sometido a diversos estudios médicos.

🚨NEWS: English gymnast Gabriel Langton has been rushed to hospital after suffering a major fall during the Commonwealth Games pic.twitter.com/bXsMusO5fF — Basil the Great (@BasilTheGreat) July 25, 2026

"Gabriel fue trasladado al hospital por precaución durante la noche y hoy se le realizaron varias pruebas, con resultados muy positivos. Afortunadamente, no presenta ninguna complicación grave y será dado de alta", señaló el equipo.

Tras recibir el alta médica, el gimnasta regresó al hotel de concentración, donde fue recibido entre aplausos por sus compañeros de selección. Además, pudo recibir la medalla de plata conseguida por Inglaterra en la competencia por equipos.

¿Cómo fue la caída de Gabriel Langton?

El accidente ocurrió el viernes 24 de julio durante la prueba de barra fija de la final por equipos.

Langton perdió el agarre mientras realizaba un elemento de alta dificultad y cayó desde una altura aproximada de 2.6 metros, impactando con la cabeza y el cuello sobre la colchoneta.

El gimnasta permaneció inmóvil mientras era atendido por el personal médico, lo que generó momentos de gran tensión dentro del recinto.

Aunque sufrió una conmoción cerebral, los primeros reportes indicaron que en todo momento permaneció consciente, pudo mover sus extremidades y respondió a las preguntas de los médicos.

La competencia se detuvo por casi media hora

La gravedad del incidente obligó a detener la final de gimnasia artística por equipos durante cerca de 30 minutos, mientras el personal especializado estabilizaba al deportista antes de trasladarlo al hospital.

Una vez que Langton abandonó el escenario en camilla, con inmovilización cervical, la competencia pudo reanudarse con la participación de su compatriota Luke Whitehouse.

El equipo inglés también informó que Gabriel Langton se mantiene de buen ánimo y agradeció las numerosas muestras de apoyo recibidas desde distintos países tras el accidente, mientras continúa con su recuperación antes de volver a los entrenamientos.