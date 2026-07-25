No todos cobran igual: los presuntos sueldos filtrados de La Casa de los Famosos México 2026 desatan debate

A horas del estreno de La Casa de los Famosos México 2026, se han filtrado los supuestos sueldos que recibirían algunos de los habitantes por permanecer dentro del reality.

La información comenzó a circular en distintos portales de entretenimiento y redes sociales, donde se difundió una lista con las presuntas cantidades que cobraría cada famoso por semana.

¿Cuánto cobrarán los integrantes de LCDLF México?

A pesar de que hasta el momento Televisa Univision y la producción del programa no han confirmado la autenticidad de esos montos, la siguiente lista y cifras circulan por las redes:

Cynthia Klitbo sería la participante con el contrato más alto, con un supuesto pago de 320 mil pesos semanales.

Aldo Rendón, con alrededor de 200 mil pesos semanales.

Karina Torres, con 140 mil pesos semanales.

Yahir, con 110 mil pesos por semana.

Más allá de las cifras, la filtración volvió a poner sobre la mesa cómo suelen negociarse este tipo de contratos.

En realities de esta naturaleza, el pago normalmente no depende del desempeño dentro de la competencia, sino de factores como la trayectoria artística, la capacidad de generar audiencia, la exclusividad del contrato y el tiempo que la celebridad debe permanecer disponible para la producción.

En redes sociales, las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios consideraron que ciertas figuras merecen una remuneración mayor por su carrera en televisión, otros cuestionaron que influencers o creadores de contenido puedan recibir cifras similares o superiores a las de actores con décadas de trayectoria.