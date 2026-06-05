Así operará el plan de estacionamientos remotos para el Mundial 2026 en la CDMX

La movilidad en la capital se transforma para recibir la Copa del Mundo. Ante la restricción vehicular en los alrededores del coloso de Santa Úrsula, el Gobierno de la CDMX presentó una alternativa estratégica de transporte para que la afición disfrute del torneo de forma ágil y ordenada.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que este modelo permitirá a los asistentes resguardar sus vehículos en complejos seguros y abordar autobuses eléctricos que los llevarán directamente a la sede mundialista. Esta iniciativa responde a que el aparcamiento habitual del estadio permanecerá cerrado, obligando a un ingreso exclusivamente peatonal y con boleto digital o físico en mano.

El mecanismo, denominado Park and Ride, se activará desde las 7:00 horas en cinco ubicaciones clave de la metrópoli: Campo Marte, Parque Ecológico Xochimilco, Six Flags, además de las plazas comerciales Santa Fe y Plaza Carso. Desde estos puntos, saldrán unidades cada 15 minutos con destino al CETRAM Huipulco, garantizando un trayecto de ida y vuelta eficiente.

Respecto a las tarifas, la experiencia completa tendrá un precio de 500 pesos que se liquidará mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual contará con una edición conmemorativa. Para mayor comodidad de los usuarios, los saldos podrán abonarse digitalmente o en efectivo, e incluirán un brazalete QR que funcionará de manera sin conexión para consultar rutas y mapas.

Con la implementación de estos nodos de transferencia, las autoridades buscan mitigar el impacto vial en el sur de la urbe y asegurar un flujo constante para las miles de personas que asistirán al Mundial 2026.