La Velada del Año 2026: resultados, ganadores y resumen de todas las peleas del evento de Ibai Llanos

La sexta edición de La Velada del Año 2026 terminó con una noche llena de emociones, sorpresas y combates intensos en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde miles de aficionados disfrutaron en vivo y millones más siguieron el evento por plataformas digitales. El espectáculo creado por Ibai Llanos volvió a reunir a importantes figuras de internet en una jornada que combinó boxeo amateur, música y entretenimiento.

El evento contó con una cartelera de 10 enfrentamientos y, a diferencia de otras ediciones, ninguno de los combates terminó por nocaut, por lo que los jueces tuvieron que definir cada resultado mediante sus tarjetas. La competencia estuvo marcada por duelos cerrados y decisiones que generaron conversación entre los seguidores.

La jornada comenzó con el triunfo de La Parce sobre Fabiana Sevillano, seguido por la victoria de la mexicana Natalia MX frente a Clersss. Más adelante, Edu Aguirre se impuso ante el argentino Gastón Edul en una pelea que estuvo rodeada por la rivalidad deportiva entre ambos países tras el Mundial 2026.

En los siguientes combates, Marta Díaz, Gero Arias, Angie Velasco y Lit Killah lograron quedarse con la victoria ante Tatiana Käer, Viruzz, Alondrissa y Kidd Keo, respectivamente. Todos los enfrentamientos tuvieron que resolverse mediante la decisión de los jueces debido a la resistencia mostrada por los participantes.

Uno de los momentos más comentados fue la pelea entre la mexicana Samy Rivers y la española RoRo, donde la creadora de contenido mexicana terminó perdiendo por decisión unánime. El resultado provocó debate en redes sociales debido al uso de casco protector por parte de RoRo, situación que algunos aficionados consideraron una ventaja dentro del combate.

En la pelea coestelar, Plex logró superar a Fernanfloo después de un enfrentamiento en el que el creador salvadoreño resistió varios momentos complicados. Aunque Fernanfloo consiguió mantenerse de pie hasta el final, los jueces determinaron que Plex había tenido un mejor desempeño durante los asaltos.

Mira que yo apoyé a RoRo en peleas anteriores, pero qué mal sabor de boca me dejó esta victoria.



Aun así, creo que incluso sin el casco le hubiera ganado a Rivers.pic.twitter.com/YsdbBwFlt3 — F L O X Y (@FloxyDaily) July 25, 2026

El cierre de la noche quedó en manos de TheGrefg e IlloJuan, quienes protagonizaron el combate principal del evento. Contra los pronósticos iniciales, TheGrefg consiguió imponerse por decisión dividida, sorprendiendo a los aficionados que esperaban una victoria de IlloJuan.

Además de los combates, La Velada del Año 2026 ofreció un espectáculo musical con artistas como Juanes, Anuel AA, Bad Gyal y Yandel, quien fue uno de los más ovacionados por presentar un repertorio con algunos de los temas más reconocidos del reguetón.

Con una nueva edición exitosa, el evento de Ibai Llanos volvió a demostrar su impacto dentro del entretenimiento digital, al reunir deporte, música y creadores de contenido en uno de los espectáculos más vistos de la comunidad hispanohablante.