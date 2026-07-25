Movilización por conato de incendio en taller mecánico de la colonia Morelos moviliza a cuerpos de emergencia

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones policiacas se registró la tarde de este sábado en la colonia Morelos, luego del reporte de un presunto incendio al interior de un taller de mecánica general donde, de acuerdo con los primeros avisos, habría vehículos en riesgo.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 53, entre las calles 70 y 70-A, hasta donde se trasladaron elementos de Protección Civil, Bomberos Tácticos, agentes de la Dirección de Seguridad Pública y efectivos de la Policía Estatal tras recibir el llamado de auxilio.

Al arribar al sitio, los rescatistas detectaron humo proveniente del inmueble y comenzaron de inmediato las labores para controlar la emergencia, realizando las primeras maniobras de sofocación desde el techo de una vivienda contigua de construcción antigua, mientras verificaban la magnitud del siniestro.

Minutos después llegó el encargado del establecimiento, quien abrió el acceso principal y permitió el ingreso de los cuerpos de emergencia para realizar una inspección completa del inmueble.

Tras controlar la situación, las autoridades determinaron que no se trataba de un incendio de grandes dimensiones, sino de un conato que presuntamente fue originado por un cortocircuito.

El fuego únicamente alcanzó maleza y basura acumulada en el interior del predio, sin que las llamas afectaran vehículos, herramientas o la estructura del taller.

Luego de confirmar que no existía riesgo de reactivación y descartar personas lesionadas, los elementos de Protección Civil, Bomberos y las corporaciones policiacas se retiraron del lugar, recomendando al propietario revisar las instalaciones eléctricas para evitar futuros incidentes.