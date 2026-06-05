Javier Aguirre obliga a Gallardo a disculparse con Paunovic en México vs. Serbia

En una noche que terminó con una contundente victoria de la Selección Mexicana por 5-1 sobre Serbia, uno de los momentos más destacados no ocurrió frente al arco, sino en la banda del campo, donde Javier Aguirre dejó una muestra de liderazgo y deportivismo que rápidamente se volvió viral.

Durante el encuentro disputado en el Estadio Nemesio Diez, Jesús Gallardo y Veljko Paunovic, entrenador de Serbia y viejo conocido del futbol mexicano, protagonizaron un pequeño altercado mientras se preparaba un saque de banda.

Las imágenes mostraron cómo Paunovic demoró la entrega del balón y realizó un ligero empujón al lateral mexicano. Gallardo reaccionó retirando el brazo del técnico serbio con un manotazo, en una acción que generó tensión momentánea pese a tratarse de un partido amistoso.

El Vasco intervino de inmediato

Lejos de dejar pasar la situación, Aguirre observó lo ocurrido desde la zona técnica y decidió actuar de inmediato. De acuerdo con imágenes difundidas por TUDN, el estratega mexicano llamó a Gallardo y le pidió que se acercara al banquillo rival para solucionar el incidente.

En el video se aprecia cómo el "Vasco" toma del brazo al defensor y prácticamente lo acompaña hasta donde se encontraba Paunovic. Ahí, ambos se saludaron y se fundieron en un abrazo, dejando atrás cualquier diferencia.

Posteriormente, Aguirre y Paunovic también estrecharon las manos, sellando una escena de respeto que fue aplaudida por aficionados y analistas.

Un mensaje antes del Mundial

El gesto cobra especial relevancia a pocos días del inicio de la Copa del Mundo 2026, donde México será el encargado de disputar el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Más allá del resultado favorable ante Serbia, la acción de Aguirre envió un mensaje claro sobre la importancia del respeto dentro y fuera de la cancha, especialmente en un torneo donde millones de personas estarán pendientes de cada detalle.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el técnico mexicano demostró que además de buscar un equipo competitivo, también pretende que el Tricolor represente valores de juego limpio y profesionalismo.