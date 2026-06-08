Grupo de México en el Mundial 2026: rivales, calendario y fechas de los partidos

La espera está por terminar para la Selección Mexicana, que abrirá la actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. El equipo dirigido por Javier Aguirre llega al torneo con una racha positiva y la ilusión de trascender en una competencia histórica para el país, que se convertirá en el primero en albergar tres Copas del Mundo.

Tras una preparación que dejó buenas sensaciones, el Tricolor afrontará un Grupo A en el que se medirá a tres selecciones con perfiles muy distintos: la velocidad africana de Sudáfrica, la disciplina táctica de Corea del Sur y el poder ofensivo de República Checa.

Calendario de México en el Grupo A

México vs. Sudáfrica (Partido Inaugural) Fecha: Jueves 11 de junio Sede: Estadio Azteca (Ciudad de México)

Hora CDMX: 13:00 h

Hora Mérida: 13:00 h

Hora Cancún: 14:00 h

México vs. Corea del Sur Fecha: Jueves 18 de junio Sede: Estadio Guadalajara (Estadio Akron)

Hora CDMX: 19:00 h

Hora Mérida: 19:00 h

Hora Cancún: 20:00 h

República Checa vs. México Fecha: Miércoles 24 de junio Sede: Estadio Azteca (Ciudad de México)

Hora CDMX: 19:00 h

Hora Mérida: 19:00 h

Hora Cancún: 20:00 h

Sudáfrica, el rival que revive un recuerdo mundialista

El debut del Tri tendrá un ingrediente especial. Dieciséis años después del partido inaugural de Sudáfrica 2010, mexicanos y sudafricanos volverán a encontrarse en el arranque de una Copa del Mundo.

La selección africana consiguió su clasificación tras una sólida eliminatoria y regresa al escenario mundialista con el objetivo de superar por primera vez la fase de grupos. Su principal referencia ofensiva es Lyle Foster, delantero del Burnley que se ha consolidado como la figura más importante del equipo.

Corea del Sur, una potencia asiática con figuras internacionales

El segundo compromiso de México será frente a una selección que le trae buenos recuerdos a la afición tricolor. Ambos equipos se enfrentaron en Rusia 2018 con victoria mexicana por 2-1.

Los asiáticos llegan con una generación experimentada encabezada por Son Heung-min, considerado uno de los mejores futbolistas en la historia de Asia. También destacan Kim Min-jae, defensor del Bayern Múnich, y Lee Kang-in, mediocampista del PSG.

Por su calidad individual y experiencia internacional, Corea del Sur aparece como uno de los rivales más exigentes para el conjunto mexicano en esta fase.

República Checa, el cierre más complicado

La fase de grupos concluirá ante una selección europea que regresa a una Copa del Mundo después de dos décadas de ausencia.

Los checos obtuvieron su clasificación a través del repechaje europeo y cuentan con una de las delanteras más peligrosas del torneo gracias a la presencia de Patrik Schick, goleador del Bayer Leverkusen y uno de los atacantes más efectivos del futbol alemán.

La combinación de experiencia y talento convierte a República Checa en un rival que podría definir posiciones clave dentro del grupo.