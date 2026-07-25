España entra en la carrera por una inteligencia artificial soberana con una inversión millonaria en Sherpa.ai

España dio un nuevo paso en su estrategia para reducir la dependencia tecnológica exterior mediante una inversión en Sherpa.ai, empresa vasca especializada en inteligencia artificial, privacidad y seguridad de los datos.

La compañía cerró una ronda de financiación por 18 millones de dólares, equivalentes a unos 15.7 millones de euros. La operación incorporó como nuevo inversor a Forgepoint Capital, fondo de Silicon Valley enfocado en inteligencia artificial y ciberseguridad. También participaron Mundi Ventures, Ekarpen, Allegra Holdings y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica.

La entrada de la SETT, organismo adscrito al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, supone una apuesta pública por tecnologías que permiten utilizar inteligencia artificial sin entregar información sensible a servidores externos.

¿Qué hace diferente a la inteligencia artificial de Sherpa.ai?

La propuesta de la empresa se basa en el aprendizaje federado, un sistema que permite entrenar modelos dentro de las organizaciones sin reunir toda la información en una base de datos central.

Cada hospital, banco, compañía o administración conserva los archivos originales en sus propios sistemas. En lugar de compartir expedientes médicos, movimientos bancarios o documentos internos, las organizaciones intercambian actualizaciones cifradas del modelo.

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Este procedimiento permite que varias instituciones colaboren sin perder el control de la información. Sherpa.ai presenta su plataforma como una solución para empresas y gobiernos que necesitan aplicar inteligencia artificial bajo requisitos de privacidad, seguridad y soberanía del dato.

¿Para qué utilizará Sherpa.ai los 18 millones de dólares?

La empresa destinará los recursos a ampliar su plataforma, incorporar nuevas capacidades y acelerar su presencia internacional.

Sus principales mercados incluyen los sectores sanitario, financiero, industrial, gubernamental, de defensa y ciberseguridad, donde existen restricciones sobre el almacenamiento y tratamiento de información confidencial.

Sherpa.ai asegura que durante los últimos meses firmó contratos con organizaciones como Indra, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, Centogene Genomics, Laboral Kutxa, Unicaja y Prosegur.

¿Qué significa la soberanía del dato?

La soberanía tecnológica no consiste únicamente en desarrollar un modelo propio. También implica decidir dónde se almacenan los datos, qué empresas pueden acceder a ellos, qué infraestructura procesa la información y bajo qué legislación opera el sistema.

Esta cuestión cobra relevancia cuando una administración pública, un hospital o un banco utiliza plataformas extranjeras que pueden alojar los datos fuera del territorio europeo.

El aprendizaje federado busca reducir ese riesgo porque evita el traslado de la información original. La empresa también investiga técnicas para disminuir las comunicaciones necesarias durante el entrenamiento distribuido, lo que podría reducir costos de infraestructura y consumo energético.

España quiere tener su propia IA "soberana". El primer paso se llama https://t.co/wMjKecfmRX, y el Estado ya es accionista https://t.co/XXE0HBimSZ — Genbeta Dev (@genbetadev) July 25, 2026

España refuerza su posición en el mercado de la IA

La inversión no significa que España disponga ya de un modelo de inteligencia artificial comparable con los sistemas desarrollados por las grandes compañías estadounidenses o asiáticas.

Sin embargo, sí muestra una estrategia orientada a construir infraestructura europea para sectores regulados y organizaciones que no pueden ceder el control de sus archivos.

En un mercado marcado por la competencia tecnológica, la protección de los datos puede convertirse en una ventaja para Sherpa.ai y para las instituciones que buscan utilizar inteligencia artificial sin exponer información confidencial.

IO