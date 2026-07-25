Golpe al huachicol en Reynosa: aseguran 3.7 millones de litros y complejo para procesar combustible

Autoridades federales aseguraron tres millones 769 mil 500 litros de hidrocarburo en un predio de Reynosa, Tamaulipas, donde también localizaron vehículos, depósitos y equipo industrial presuntamente utilizado para manejar o procesar combustibles.

El caso fue difundido este sábado 25 de julio como uno de los principales resultados de las acciones contra el mercado ilícito de hidrocarburos. Sin embargo, la Fiscalía General de la República precisó que el cateo se realizó días antes, en un inmueble ubicado sobre la Brecha El Becerro.

En la operación participaron agentes de la FGR, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos. El predio y todos los objetos encontrados quedaron bajo resguardo ministerial.

¿Qué encontraron en el predio de Reynosa?

Además del combustible, las autoridades aseguraron seis tractocamiones, siete autotanques o pipas, un vehículo, una caja seca y un remolque tipo plataforma.

El inventario también incluye 11 tanques móviles conocidos como frac tanks, siete depósitos verticales de almacenamiento, ocho motobombas, 21 contenedores, tres generadores de energía y seis equipos de cómputo.

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Dentro del inmueble se localizó una estructura de tuberías que, según la FGR, probablemente servía para el procesamiento de líquidos e hidrocarburos. La infraestructura generó versiones sobre la operación de una posible refinería clandestina, aunque la autoridad todavía no ha confirmado esa clasificación.

FGR investiga el origen de los 3.7 millones de litros

La Fiscalía Especializada de Control Regional en Tamaulipas abrió una carpeta de investigación para determinar la procedencia del combustible y establecer quiénes operaban el lugar.

Los peritajes deberán identificar qué tipo de hidrocarburos estaban almacenados, si fueron extraídos de ductos de Pemex, ingresaron al país mediante contrabando o procedían de otra operación ilegal.

También se revisarán los equipos de cómputo, cámaras y demás indicios para reconstruir las posibles rutas de abastecimiento y distribución.

Operativo en Reynosa no dejó personas detenidas

Pese a las dimensiones del complejo, las autoridades no reportaron detenciones durante el cateo. La FGR deberá localizar a los propietarios, arrendatarios o responsables de las actividades realizadas en el inmueble.

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Las acciones coordinadas entre autoridades continúan dando resultados en el combate a las actividades ilícitas en Tamaulipas.



En el municipio de Reynosa, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en coordinación con La Fiscalía General de la… pic.twitter.com/3nndwcU98G — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) July 25, 2026

El Gabinete de Seguridad informó inicialmente el aseguramiento de tres millones 769 mil litros, cifra que después fue actualizada a tres millones 769 mil 500 litros. El reporte oficial también confirmó el decomiso de 14 vehículos.

Las investigaciones continúan y, hasta que concluyan los dictámenes, no existe una determinación oficial sobre el valor total del combustible ni sobre el tipo de procesamiento que se realizaba en el predio.

IO