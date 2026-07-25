Incendio arrasa el suroeste de Madrid: más de 40 mil personas evacuadas o confinadas

Más de 40 mil habitantes de la Comunidad de Madrid permanecen evacuados o confinados debido al incendio forestal que avanza por la Sierra Oeste, impulsado por fuertes rachas de viento y condiciones que dificultan las labores de extinción.

El delegado del Gobierno central en Madrid, Francisco Martín, informó que la cifra podría aumentar si las llamas continúan su desplazamiento hacia el norte. El fuego ha afectado más de 15 mil hectáreas y obligó a adoptar nuevas medidas de protección para distintas localidades.

Los focos que comenzaron en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox terminaron por unirse en un solo incendio. Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades activaron la situación operativa 3 del plan regional, que corresponde a una emergencia declarada de interés nacional.

¿Qué municipios fueron evacuados por el incendio de Madrid?

Las autoridades ordenaron la evacuación de Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, mientras que los habitantes de Navalagamella recibieron instrucciones para permanecer confinados.

También se realizaron desalojos en Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo. En San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa se pidió a la población permanecer dentro de los cascos urbanos.

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Los avisos fueron enviados mediante el sistema Es-Alert a los teléfonos móviles ubicados en las zonas amenazadas. Las autoridades habilitaron polideportivos y otros espacios públicos para recibir a quienes tuvieron que abandonar sus viviendas.

El viento complica el control de las llamas

Uno de los principales obstáculos para los bomberos son las rachas de viento, que alcanzan cerca de 40 kilómetros por hora.

El viento transporta fragmentos encendidos y cenizas a grandes distancias, lo que permite que el fuego supere las líneas de contención y genere nuevos focos. Esta situación obliga a modificar de forma constante las rutas de evacuación y el despliegue de los equipos.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, advirtió que el incendio atraviesa un momento crítico y presenta un comportamiento inédito, debido a que los distintos focos crearon condiciones atmosféricas propias y comenzaron a actuar como uno solo.

España solicita ayuda aérea a la Unión Europea

El Gobierno español pidió apoyo al Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para reforzar las operaciones aéreas.

Massive forest fire in the Madrid Region, Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/MUdkjh7uvQ — Disaster News (@Top_Disaster) July 25, 2026

La respuesta contempla el envío de cuatro aviones Canadair procedentes de Grecia e Italia, destinados a descargar agua sobre las áreas con mayor actividad. España también desplegó efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y recursos de distintas administraciones.

El presidente Pedro Sánchez señaló que la prioridad consiste en proteger vidas, defender los núcleos de población y facilitar alojamiento a las miles de personas evacuadas.

Las autoridades recomendaron evitar desplazamientos hacia las zonas afectadas, mantener puertas y ventanas cerradas ante la presencia de humo y seguir únicamente las indicaciones difundidas por los servicios oficiales de emergencia.

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