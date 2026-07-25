UNAM frena temporalmente inscripciones: ¿siguen vigentes los resultados o habrá otro examen?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió provisionalmente los trámites de entrega de documentos e inscripción para estudiantes de primer ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1, los cuales comenzarían el lunes 27 de julio.

El comunicado de la institución no informa sobre una cancelación definitiva del proceso ni señala que los resultados publicados hayan perdido validez. Por ahora, la medida consiste en una pausa administrativa mientras la Comisión Técnica convocada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas concluye la revisión del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026.

La UNAM precisó que las conclusiones y recomendaciones del grupo de especialistas se presentarán en los próximos días. Después de conocer ese informe, las autoridades universitarias determinarán cómo continuará el ingreso a las licenciaturas.

¿Siguen vigentes los resultados del examen de la UNAM?

Hasta que exista una nueva resolución oficial, los resultados del examen de admisión continúan vigentes. El comunicado no anuncia su anulación, modificación o sustitución.

Esto significa que las personas seleccionadas conservan, por el momento, el resultado obtenido. Sin embargo, deberán esperar las determinaciones de la Universidad antes de concluir la entrega documental, la toma de fotografía o la inscripción.

Noticia Destacada Anuncia UNAM suspensión provisional de inscripciones para el primer ingreso a las licenciaturas

La suspensión tampoco implica que los lugares asignados hayan sido retirados. Se trata de una medida preventiva que busca dar certeza a todos los participantes mientras se revisa el desarrollo del concurso.

¿Las inscripciones de nuevo ingreso están canceladas?

No. La UNAM utilizó el término “provisionalmente”, por lo que el proceso no quedó suspendido de manera definitiva.

La institución deberá informar una nueva fecha para reanudar los trámites o, en su caso, comunicar los ajustes que deriven de las recomendaciones de la Comisión Técnica. Cualquier aviso deberá publicarse mediante sus canales oficiales.

Por ello, los aspirantes deben conservar sus documentos y consultar las páginas institucionales, sin atender versiones difundidas en redes sociales que no cuenten con respaldo de la Universidad.

¿La UNAM repetirá el examen de admisión?

Hasta el momento no existe un posicionamiento oficial que confirme la repetición del examen.

El comunicado tampoco menciona una nueva aplicación, la invalidación general de la prueba ni la obligación de que los aspirantes seleccionados vuelvan a presentarla.

La UNAM informa la suspensión provisional de las inscripciones para el primer ingreso a las licenciaturas > https://t.co/edzkILyfuN pic.twitter.com/oV6Yewtfe6 — UNAM (@UNAM_MX) July 25, 2026

Esa posibilidad no puede darse por confirmada mientras la Comisión Técnica no entregue su informe y las autoridades universitarias comuniquen una decisión.

La UNAM explicó que la pausa busca proteger el derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad, además de garantizar que la continuidad del proceso respete la legislación universitaria, la transparencia y la honestidad académica.

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