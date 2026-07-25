Triunfan Redimido y Julissa Mexa en una noche mágica e inolvidable en la Arena Colonos de Cancún

En una noche mágica dónde fue reconocido por su gran trayectoria en los encordados del gladiador Silueta del Caribe; los luchadores Redimido y Julissa Mexa triunfaron en su presentación, en la Arena Colonos con un local lleno; función luchistica en la cual las damas apoyaron con todo al “Ángel regio” (Redimido), quien demostró que es el preferido de las mujeres.

La batalla denominada “Entre el Cielo y el Infierno, Choque de Diosas” tuvo en su lucha estelar la presentación de una de las estrellas internacionales de la lucha libre mexicana, Julissa Mexa, quien triunfo en la empresa estadunidense WWE, quien acompañada de Miku se enfrentaron a la archirruda y gladiadora extrema Ludar, quien salió acompaña del luchador exótico Karito, gladiador que en poco tiempo ya se echó a la bolsa al exigente público de la Arena Colonos.

Después de la presentación fue la luchadora Extrema Ludar, quien se le fue con todo a Julissa Mexa, mientras Karito hizo lo propio contra Miku. Lucha que fue más allá del cuadrilátero, al descargar su odio Ludar contra Julissa, al aventarla contra las sillas entre unos aficionados.

Sin embargo, vino el contraataque de las huestes del bien, al trenzarse en un duelo de llaveo y contra llaveo Julissa y Ludar, acto seguido Miku con dominó a Karito, quien logró zafarse del castigo y dejó atrás su estilo exótico y beso a Julissa, quien en un vuelo le regresó el beso al gladiador exótico, quien recibió regaños de sus fanáticas y fanáticos por cambiar su estilo de integrante de la “ola lila”.

Después de una gran muestra de buena lucha libre de las dos parejas, fue Julissa Mexa, quien ayudada por Miku le aplicaron una contra lona de poner a Karito, para vencerlo y llevarse la lucha en una solo caída. Posteriormente fue Julissa Mexa, quien subió al encordado a varios hombres, quienes disfrutaron el bailar con la diva y también de sus raquetazos.

En la lucha semifinal fue Redimido, quien recibió todo el apoyo de los asistentes de la Arena Colonos, pero más de las mujeres, quienes los apoyaron con todo al “ángel regio”, quien llegó al encordado con un elegante equipo que se asemejaba a un ángel.

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Gladiador que estuvo acompañado del yucateco Ángel Infernal junior y Rey Monarca junior, quienes se enfrentaron a los temidos Hijos de la Calle, Tizoc, Rey Espartano y Corsario junior.

En el arranque de las acciones; Redimido aun con la lesión que le causó en el brazo, Pierrot junior, se presentó a su compromiso y demostró con su lucha área, el porque es uno de los luchadores consentidos de los amantes del pancracio mexicano.

En la primera caída; Redimido y sus acompañantes se agenciaron el primer episodio; en la segunda fueron las huestes de la maldad que con la ley del montonero dominaron a sus oponentes: Corsario aventó entre las sillas a Redimido, pero sus fanáticas lo defendieron; mientras Rey Espartano hizo lo propio contra Rey Monarca y Tizoc azotó en una dura tarima de madera a Ángel Infernal: los rudos se agenciaron el segundo episodio.

En la tercera, el encordado fue un choque de trenes entre las huestes de la maldad y las limpias, pero en esta ocasión el publicó hizo una gran diferencia al gritar “¡Redimido, Redimido, Redimido!”, lo que motivo al regio para apuntarse la victoria.

En la tercera batalla; el campeonato de peso semicompleto del Sureste cambio de dueño; al vencer Ángel de la Muerte al campeón Jocker con la llave de a caballo, sin embargo, el ex monarca pidió la revancha en el acto, al considerar que no se rindió y que el ahora campeón recibió ayuda de su second Tizoc y del referee rudo, Míster Froy.

En otros resultados; Lunático venció a Halcon de Acero; Blue Storh y Código cayeron ante Fantastic Boy y Leónidas y Axtar, Duende Maya y Aztlán 13 fueron derrotados por Destello Boy, Guerrero de Futuro y Victorius.