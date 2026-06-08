¿Quién es Guillermo Almada, el nuevo director técnico del América?

El Club América hizo oficial este domingo la contratación de Guillermo Almada como su nuevo director técnico, una decisión que marca el inicio de un nuevo proyecto deportivo tras la sorpresiva salida de André Jardine, quien dejó el banquillo azulcrema luego de un exitoso ciclo.

La directiva de las Águilas eligió al estratega uruguayo para encabezar el equipo de cara al Apertura 2026, con la misión de devolver al club a la conquista de campeonatos después de un periodo en el que los resultados estuvieron por debajo de las expectativas generadas tras el histórico tricampeonato.

Un técnico con experiencia y títulos en el futbol mexicano

La llegada de Guillermo Almada representa la incorporación de uno de los entrenadores más reconocidos de la Liga MX en los últimos años. Su trayectoria incluye pasos destacados por Santos Laguna y Pachuca, equipos con los que logró consolidar una identidad futbolística ofensiva y competitiva.

Con los Tuzos alcanzó algunos de los mayores éxitos de su carrera al conquistar una Liga MX y una Concachampions, logros que fortalecieron su prestigio tanto en México como en el extranjero.

Del futbol español al reto más mediático del país

Tras su reciente experiencia con el Real Oviedo en España, Almada regresa al futbol mexicano para asumir uno de los cargos con mayor presión mediática y deportiva.

Su nombre surgió como el principal candidato desde que se confirmó la salida de André Jardine, por lo que las negociaciones avanzaron rápidamente hasta concretar su llegada al conjunto azulcrema.

Curiosamente, durante su etapa en Pachuca, el entrenador uruguayo protagonizó algunas declaraciones polémicas relacionadas con el América y ciertas decisiones arbitrales. Ahora será él quien tenga la responsabilidad de defender los colores del club más ganador del futbol mexicano.

Comienzan los rumores de refuerzos

Con la llegada de Guillermo Almada, también comenzaron las especulaciones sobre posibles incorporaciones para fortalecer la plantilla.

Entre los nombres que han surgido destacan Luis Chávez, quien actualmente participa con la Selección Mexicana, y Elías Montiel, considerado una de las jóvenes promesas con mayor proyección del futbol nacional.

Aunque hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial, la expectativa por los movimientos del mercado ya comenzó a crecer entre la afición americanista.

Un desafío que genera opiniones divididas

La llegada de Guillermo Almada también ha abierto el debate sobre cómo encajará su personalidad dentro de un vestidor lleno de figuras y jugadores consolidados.

Diversos analistas han señalado que el técnico uruguayo suele ser exigente y mantener una relación intensa con sus plantillas, una característica que le ha dado resultados deportivos, pero que también ha generado desgaste en algunos de sus proyectos anteriores.

Ahora, el reto para Almada será trasladar su estilo al América, un club donde la exigencia es permanente y donde únicamente los títulos suelen considerarse un éxito. La nueva era en Coapa ya comenzó y todas las miradas estarán puestas en el entrenador uruguayo.