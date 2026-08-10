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Campeche / Ciudad del Carmen

Tromba de viento derriba enorme árbol y causa daños en gimnasio de la Universidad Autónoma del Carmen

El impacto provocó el colapso de parte de la barda del gimnasio, además de ocasionar daños en la infraestructura.

Por Redacción Por Esto!

10 de ago de 2026

1 min

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Vientos causa daños en gimnasio de la Universidad Autónoma del Carmen.
Vientos causa daños en gimnasio de la Universidad Autónoma del Carmen. / Por Esto.

Las autoridades municipales continuaron atendiendo durante la tarde de este lunes los múltiples reportes derivados de la intensa lluvia y las fuertes rachas de viento que azotaron distintos sectores de Ciudad del Carmen, entre ellos la caída de un enorme árbol que provocó daños en las instalaciones de un gimnasio universitario.

El incidente se registró sobre la calle Universidad, entre las avenidas Concordia y Aviación, a un costado del gimnasio de la Universidad, donde un árbol de gran tamaño fue derribado por la fuerza del viento y terminó cayendo sobre una cancha de fútbol.

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El impacto provocó el colapso de parte de la barda perimetral del gimnasio, además de ocasionar daños en la infraestructura de la zona. Las enormes raíces del árbol también levantaron y fracturaron el concreto de la guarnición, dejando evidentes afectaciones en la acera.

Ante el riesgo que representaba la estructura caída, personal del gimnasio procedió a acordonar el área para impedir el paso de personas y evitar algún incidente, mientras se esperaba la llegada de elementos de Protección Civil para realizar las labores correspondientes y retirar el árbol.

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Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas ni vehículos afectados, pese a que varios automóviles se encontraban estacionados junto a la acera donde ocurrió el incidente.

Las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones durante las próximas horas y evitar acercarse a árboles, estructuras o cables que pudieran haber resultado afectados por las condiciones climatológicas.

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