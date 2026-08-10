Aeroméxico libera política de protección para sus viajeros por los sismos registrados en Colombia

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales y sitio web oficial, Aeroméxico dio a conocer que derivado del sismo registrado este lunes en Colombia, liberó una política de protección para sus clientes viajando desde y hacia Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena.

De acuerdo con la información publicada en su sitio oficial, la aerolínea especifica que esta política es aplicable para los "pasajeros con boleto expedido con placa 139 incluyendo código compartido AM emitido en/antes del 10 de agosto de 2026. Esta política tiene vigencia al 5 de septiembre de 2026".

Aeroméxico dio detalles y especificaciones muy puntuales para poder aplicar esta política de protección, los cuales publicó en su sitio oficial. Aquí te los compartimos completos.

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Para todos los pasajeros que tengan boletos hacia / desde / a través de:

-Bogotá, Colombia (BOG)

-Cali, Colombia (CLO)

-Medellín, Colombia (MDE)

-Cartagena, Colombia (CTG)

Fechas:

-Fecha de viaje: 10 de agosto al 20 de agosto de 2026

-Fecha límite de reexpedición de boleto: 05 de septiembre de 2026

-Fecha límite para realizar el nuevo vuelo: 05 de septiembre de 2026

Protección a pasajeros:

Para todos los pasajeros que tengan boletos hacia las ciudades mencionadas, se autoriza la siguiente política, siempre y cuando se solicite en las fechas mencionadas en este documento y limitado a solo una ocasión por cliente:

-No cobrar cargo por cambio de fecha ni diferencia de tarifa, siempre y cuando se respete la misma ruta y cabina pagada.

-Se condona el cargo por expedición de boleto.

-Se permite cambio de ruta sin cargo. En caso de existir diferencia en la tarifa entre el boleto original y el nuevo boleto, se deberá cobrar dicha diferencia al momento de realizar el cambio.

-Si el viaje reprogramado ocurre después del periodo de viaje permitido y el cambio se realiza dentro de las fechas de vigencia permitidas, no se aplicará el cargo por cambio, pero si aplica diferencia de tarifa.

Información importante:

-Es importante mencionar que Aeroméxico no tiene responsabilidad alguna de cubrir cualquier costo adicional que se presente entre las ciudades afectadas (Transporte terrestre, hospedaje, alimentos, etc.)

-Esta política aplica única y exclusivamente para canales internos de Aeroméxico para todas aquellas reservaciones afectadas sin importar el punto de venta.