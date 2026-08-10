Roban llantas a vehículo en el estacionamiento del Tren Maya en Cancún; usuarios señalan falta de presencia de seguridad

Un vehículo fue despojado de sus neumáticos y abandonado en el estacionamiento de la estación del Tren Maya en Cancún. Usuarios del estacionamiento como trabajadores y personas que usan seguido el transporte ferroviario mencionan la necesidad de que haya mayor presencia de la misma Guardia Nacional, que vela por la seguridad de las instalaciones y qué además tienen un destacamento a espaldas de la terminal.

En el estacionamiento no se apareció a ningún elemento de seguridad, tampoco la presencia de cámaras, salvo una en presunto desuso. "No hay vigilancia en el estacionamiento, ni de elementos de la Guardia Nacional, ni cámaras de seguridad”.

“Ahora le tocó a este coche, Pero yo suelo dejar mi vehículo aquí por varios días porque trabajo en Yucatán y uso el tren como transporte", menciona la señora Grayce Pech. Ante lo sucedido, no se observó presencia de elementos de la Guardia Nacional ni alguna declaración ante el robo de estos neumáticos.

Sería el primer robo documentado dentro de las instalaciones del Tren Maya, siendo un hecho llamativo ya que a dicho automóvil color azul le sustrajeron los neumáticos, dejándolo sobre unos ladrillos, tirado en el estacionamiento que hasta hace poco no presentaba ningún incidente delictivo.

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Solo en uno de los estacionamientos, situado de lado izquierdo desde el acceso a la estación tiene una videocámara de seguridad, pero resulta curioso que no se veía operante, ya que su lente óptico estaba hacia abajo y no se percibía movimiento alguno.

“Hay una cámara, pero no se ve que funcione. Dejamos los autos hasta por varios días y si deja qué pensar la situación de los robos. Primero empiezan con llantas o autopartes, luego vienen los cristalazos y llegará un punto donde roben el auto completo”, aseguró Jordan.

Trabajadores de comercios del Tren Maya que usan motocicletas solo se limitan a colocar inmovilizadores y taparlas con lonas, a fin de que no se perciba si hay cascos o accesorios en esta. Afortunadamente las unidades de dos ruedas no han sido afectadas, pero como comenta Mervin es más fácil robarse una moto que un automóvil.

Recorriendo el estacionamiento, no se vio presencia de alguna persona sospechosa o que ronde el estacionamiento, pero de la misma manera no se observaron elementos de seguridad que vigilen estos estacionamientos que resultan estar apartados de los dueños de los coches, lo que dificulta una rápida intervención a fin de evitar atracos.