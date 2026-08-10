Fuertes vientos arrancan techo de lámina y provocan apagón en colonia Francisco I. Madero

La intensa lluvia acompañada de fuertes rachas de viento que se registró la tarde de este lunes en distintos sectores de Ciudad del Carmen generó diversas afectaciones, entre ellas el desprendimiento de un techo de lámina que terminó apoyado sobre cables de energía eléctrica, provocando la interrupción del suministro en una parte de la colonia Francisco I. Madero.

El incidente ocurrió sobre la avenida Las Américas, en el cruce con la calle Lázaro Cárdenas, donde la estructura metálica que cubría el área de acceso de una vivienda no soportó la fuerza de los vientos y terminó desprendiéndose de su base.

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Las láminas fueron desplazadas por las ráfagas hasta quedar sobre el tendido eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que representaba un riesgo tanto para los habitantes del inmueble como para vecinos y peatones que transitaban por el sector.

Ante el reporte, personal de la CFE y elementos de Protección Civil acudieron al sitio para atender la emergencia. Como medida preventiva, fue necesario interrumpir el suministro eléctrico en el sector antes de que los trabajadores pudieran realizar las maniobras para retirar las láminas de manera segura.

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La situación generó momentos de tensión entre los vecinos, debido a que mientras la estructura permanecía sobre los cables existía el riesgo de que pudiera caer o provocar algún incidente relacionado con la energía eléctrica.

Finalmente, una vez que el área quedó sin suministro eléctrico y se descartó cualquier riesgo para el personal que realizaba las labores, las láminas fueron retiradas y colocadas nuevamente en el inmueble.

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Por fortuna, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque sí generó un fuerte susto entre el propietario de la vivienda y los vecinos de la zona.

Tras la atención de la emergencia, se recomendó al propietario realizar las reparaciones y reforzar adecuadamente la estructura, con el objetivo de evitar que las láminas vuelvan a desprenderse ante futuras lluvias o rachas de viento.

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