Tromba derriba enorme árbol en el Parque Central; autoridades lo retiran para evitar riesgos

Las afectaciones provocadas por la intensa lluvia y las fuertes rachas de viento que azotaron la ciudad durante la tarde de este lunes continuaron acumulándose, luego de que un enorme árbol fuera derribado desde la raíz en el Parque Central, quedando a escasos metros de la zona de juegos infantiles.

El incidente generó preocupación debido a que el Parque Central es uno de los espacios públicos más concurridos por familias, especialmente durante las tardes. Por fortuna, al momento de la caída no se reportaron personas lesionadas.

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Tras recibir el reporte, hasta el sitio arribó personal de Servicios Públicos del Municipio, agentes auxiliares de la Policía y elementos de la Guardia Nacional que participaban en labores de apoyo mediante el Plan DN-III-E.

Los equipos trabajaron de manera coordinada para retirar el árbol, utilizando motosierras, machetes y maquinaria, debido a sus grandes dimensiones y a que había sido arrancado completamente desde la raíz, provocando además daños y levantamiento de parte del concreto del área.

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Las labores se prolongaron por cerca de dos horas, hasta que finalmente se logró retirar por completo el árbol y liberar la zona cercana a los juegos infantiles.

Una vez concluidos los trabajos, el área quedó despejada y en condiciones seguras para evitar algún accidente entre los visitantes.

Las autoridades continúan atendiendo los múltiples reportes generados tras el paso de la tromba, mientras las líneas de emergencia permanecen saturadas debido a la cantidad de afectaciones registradas en diferentes puntos de Ciudad del Carmen.

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