Raúl Jiménez sale del Fulham: ¿qué pasó y dónde podría jugar?

A pocos días de iniciar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Raúl Jiménez recibió una noticia importante para su futuro profesional. El Fulham anunció oficialmente que el delantero mexicano no continuará en la institución tras concluir su contrato, poniendo fin a una etapa de tres campañas en la Premier League.

La decisión fue comunicada por el club londinense a través de sus canales oficiales, donde incluyó al atacante mexicano dentro de una lista de 14 futbolistas que abandonarán la institución una vez finalizada la temporada.

Fulham agradece el aporte de Raúl Jiménez

En su mensaje de despedida, el Fulham FC reconoció la labor de todos los jugadores que terminan su vínculo con la institución y les deseó éxito en los próximos desafíos de sus carreras.

"Queremos agradecer a cada jugador por su servicio y esfuerzo durante su tiempo en Fulham y desearles la mejor suerte en el siguiente capítulo de sus carreras", expresó la entidad inglesa.

La salida del delantero mexicano marca el cierre de un ciclo en el que logró consolidarse como una pieza importante del ataque del conjunto londinense, alternando protagonismo durante la última campaña.

Los números de Raúl Jiménez en la Premier League

Durante su paso por el Fulham, Raúl Jiménez registró 28 goles en la Premier League. En la temporada más reciente disputó 36 encuentros, acumuló 2 mil 199 minutos sobre el terreno de juego y firmó nueve anotaciones.

Además, el atacante originario de Tepeji del Río mantiene un lugar privilegiado en la historia del futbol mexicano al convertirse en el máximo goleador nacional en la Premier League, con 68 tantos y 24 asistencias, superando los registros de Javier Hernández.

El Mundial 2026, su prioridad inmediata

Mientras define su futuro a nivel de clubes, Raúl Jiménez permanece concentrado con la Selección Mexicana, donde apunta a ser uno de los referentes ofensivos para el debut mundialista frente a Sudáfrica el próximo 11 de junio.

La experiencia del delantero será clave para un equipo dirigido por Javier Aguirre, que busca aprovechar su condición de anfitrión para realizar una destacada actuación en la justa mundialista.

¿Cuál será el próximo equipo de Raúl Jiménez?

Con su carta en libertad, comienzan las especulaciones sobre el siguiente destino del atacante mexicano. Una de las posibilidades que ha tomado fuerza es un regreso al Wolverhampton Wanderers, equipo donde vivió algunos de los mejores momentos de su carrera y dejó una huella importante entre los aficionados.

Otra opción que sigue generando expectativa es una eventual vuelta al Club América, club donde se formó profesionalmente antes de emprender su aventura en Europa. Sin embargo, factores económicos y deportivos podrían influir en cualquier negociación.

Por ahora, el delantero mexicano tiene un objetivo claro: concentrarse en el Mundial 2026 y posteriormente definir cuál será el próximo capítulo de una carrera que ya ocupa un lugar destacado en la historia del futbol mexicano.