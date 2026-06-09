Megamanifestación en CDMX el 11 de junio: Marchas y cierres viales en la inauguración del Mundial 2026

El arranque del Mundial 2026 en la Ciudad de México no solo estará marcado por la ceremonia inaugural y el debut de la Selección Mexicana. Diversas organizaciones sociales y colectivos ciudadanos convocaron a una megamanifestación para el próximo 11 de junio, con recorridos que concluirán en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, sede del primer partido del torneo.

La convocatoria comenzó a difundirse en redes sociales y contempla la participación de agrupaciones de distintos sectores que buscan aprovechar la atención internacional que tendrá la capital del país para exponer diversas demandas sociales y laborales.

Colectivos de distintos sectores participarán en la movilización

Entre los grupos que han anunciado su participación se encuentran madres buscadoras, trabajadores de la educación, pensionados de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, organizaciones campesinas, transportistas, personal del sector salud y ciudadanos que respaldan diversas causas sociales.

De acuerdo con la información difundida, el objetivo es visibilizar problemáticas relacionadas con la seguridad, el acceso a la salud, mejoras salariales, pensiones y derechos laborales. El lema de la movilización es: “Por la seguridad, la salud, nuestros salarios, nuestras pensiones y nuestros derechos”.

Estos serán los puntos de salida de las marchas

Los contingentes tienen previsto iniciar sus recorridos desde distintos puntos estratégicos del sur de la capital:

Avenida Insurgentes , a la altura del Estadio Olímpico.

, a la altura del Estadio Olímpico. Anillo Periférico , en la zona de San Jerónimo.

, en la zona de San Jerónimo. Anillo Periférico , cerca del Hospital Pemex Picacho.

, cerca del Hospital Pemex Picacho. Anillo Periférico , en Vaqueritos.

, en Vaqueritos. Calzada de Tlalpan , a la altura de División del Norte.

, a la altura de División del Norte. Avenida del Imán , frente al Parque Cantera.

, frente al Parque Cantera. Avenida Santa Úrsula, en las inmediaciones del Parque Cantera.

Todos los grupos tienen contemplado reunirse en las cercanías del Estadio Ciudad de México, donde horas más tarde se realizará la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo.

Sin cambios al momento, estas son la manifestaciones que se esperan el jueves

Prevén complicaciones viales en el sur de la capital

La coincidencia entre la inauguración del torneo y las movilizaciones podría provocar una jornada complicada para la movilidad en la capital. Las principales afectaciones se esperan en Insurgentes Sur, Periférico, Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán y los accesos al estadio mundialista.

Autoridades y especialistas recomiendan a los ciudadanos planear con anticipación sus traslados, utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre cierres, desvíos y operativos de seguridad.

Aún no se informa el operativo oficial

Hasta el momento no se ha dado a conocer el número estimado de participantes ni los detalles del dispositivo de seguridad que implementarán las autoridades para atender simultáneamente la inauguración del Mundial 2026 y las movilizaciones convocadas.

Se espera que en los próximos días las autoridades capitalinas informen sobre los mecanismos de coordinación vial y de seguridad para garantizar el desarrollo de ambos eventos en una de las jornadas más importantes que vivirá la Ciudad de México durante la Copa del Mundo.