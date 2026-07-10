América vs LA Galaxy: horario, canal y dónde ver EN VIVO el amistoso de pretemporada 2026

El América continúa con su preparación para el Apertura 2026 y este fin de semana disputará un atractivo partido amistoso frente al LA Galaxy, en un duelo que servirá para que ambos equipos afinen detalles antes del inicio de sus respectivas competiciones oficiales.

El encuentro se jugará este sábado 11 de julio en el Dignity Health Sports Park, ubicado en Carson, California, donde las Águilas buscarán seguir consolidando la idea futbolística del técnico Guillermo Almada frente a uno de los clubes más representativos de la MLS.

Para este compromiso, el estratega azulcrema aprovechará la pretemporada para dar actividad a gran parte de su plantel. Futbolistas como Ramón Juárez, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez, Raphael Veiga, Isaías Violante y Rodolfo Cota apuntan a tener participación durante el amistoso.

Por parte del LA Galaxy, la atención estará puesta en jugadores de experiencia internacional como Marco Reus, Riqui Puig, João Klauss, Maya Yoshida y Julián Placias, quienes intentarán hacer valer la localía ante el conjunto mexicano.

¿A qué hora juega América vs LA Galaxy?

El partido amistoso entre América y LA Galaxy se disputará el sábado 11 de julio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO América vs LA Galaxy?

Los aficionados podrán seguir el encuentro a través de las siguientes plataformas:

Fecha: Sábado 11 de julio de 2026.

Sábado 11 de julio de 2026. Hora: 20:30 horas (tiempo del centro de México).

20:30 horas (tiempo del centro de México). Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, California.

Dignity Health Sports Park, Carson, California. TV: TUDN .

. Streaming: ViX Premium y el canal de YouTube LAYVTIME.

El compromiso representa una de las últimas pruebas para el América antes del inicio del Apertura 2026, torneo en el que las Águilas buscarán llegar en su mejor forma tras una intensa etapa de preparación.