Vecinos de la Supermanzana 44 bloquearon avenida La Luna en Cancún para exigir soluciones a CFE

Vecinos de la Supermanzana 44 bloquearon la tarde de este viernes la avenida La Luna, en Cancún, para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, luego de permanecer más de 72 horas sin luz, situación que, aseguraron, ha afectado gravemente sus actividades diarias y la conservación de alimentos, además de representar un riesgo para personas con problemas de salud.

Los habitantes explicaron que, desde que comenzó la falla, han realizado alrededor de 60 reportes ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero afirmaron que hasta el momento no han recibido una respuesta concreta ni la visita de personal que les informe las causas del problema o el tiempo estimado para restablecer el suministro.

Durante la manifestación, una mujer con discapacidad expuso que depende de aparatos eléctricos para atender su condición médica, por lo que la falta de energía ha complicado su situación y pone en riesgo su bienestar. Señaló que, al igual que otros vecinos, se encuentra desesperada ante la ausencia de una solución.

Para hacer visible su inconformidad, los manifestantes cerraron parcialmente la circulación sobre la avenida La Luna utilizando sillas, conos y otros objetos, impidiendo el paso de los vehículos por ese tramo.

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La movilización provocó afectaciones al tránsito vehicular, por lo que elementos de Tránsito Municipal implementaron un operativo para desviar la circulación hacia calles alternas y evitar un mayor congestionamiento en la zona.

Mientras se desarrollaba el bloqueo se registró un percance vial menor entre vehículos que circulaban por las rutas alternas; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración.

Los vecinos insistieron en que no retirarían el bloqueo hasta obtener una respuesta por parte de la CFE, pues aseguran que las pérdidas económicas continúan aumentando debido a que alimentos y medicamentos que requieren refrigeración se han echado a perder.

Asimismo, advirtieron que, si en las próximas horas no reciben atención por parte de la empresa o de alguna autoridad, endurecerán sus acciones de protesta y contemplan bloquear la avenida Kabah, una de las principales vialidades de la ciudad, con el objetivo de presionar para que se restablezca el servicio eléctrico y se atienda de manera inmediata la problemática que afecta a decenas de familias de la Supermanzana 44.