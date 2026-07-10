Obra de 303 viviendas del Bienestar retomará construcción en Campeche

La construcción de las Viviendas del Bienestar en el predio “El Tamarindo”, municipio de Campeche, retomará su proceso luego de que fueron retirados los sellos de suspensión que mantenían detenida la obra desde hace aproximadamente tres meses.

La directora de la Comisión de Desarrollo de Suelo y Vivienda del Estado de Campeche (Codesvi), Elvira de la Peña Abreu, informó que el proyecto ya cuenta con las condiciones necesarias para continuar, con la expectativa de que la obra quede finalizada antes de terminar el año.

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En el sitio se contempla la edificación de 303 nuevos hogares destinados a familias campechanas, como parte de un proyecto habitacional federal que permaneció detenido por la suspensión emitida por autoridades municipales.

La funcionaria señaló que será necesario establecer comunicación con los responsables de la construcción para definir las acciones a seguir, debido al periodo prolongado sin actividad y los ajustes requeridos para continuar con los trabajos.

La suspensión fue determinada por el Ayuntamiento de Campeche, que colocó los sellos ante la falta de permisos de construcción y la necesidad de atender las inquietudes de vecinos de la zona.

El 9 de julio, actuarios del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) y personal del Gobierno Federal acudieron al predio para retirar los sellos, lo que permitió liberar nuevamente el desarrollo del proyecto.

Con esta medida, las autoridades estatales esperan que la construcción avance conforme al calendario y que las viviendas estén listas antes de finalizar el año, en beneficio de las familias contempladas en el programa habitacional.