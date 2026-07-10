Revelan el costo de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Manhattan

Hace unos cuantos días, se llevó a cabo la boda más esperada del año, nos referimos a la unión de Taylor Swift y Travis Kelce, una relación que ha estado en tendencia desde su comienzo. Aunque la pareja ha mantenido su romance un poco alejado de las cámaras, se sabe que contrajeron matrimonio a lo grande.

Se filtró que el lugar elegido fue Nueva York, y se detalló que la cantante tuvo que pagar más de 160 mil dólares a la ciudad para cubrir los permisos y los servicios municipales extraordinarios derivados del enlace, ya que este se celebró en el famoso Madison Square Garden.

Noticia Destacada Taylor Swift y Travis Kelce: los detalles que se conocen de su boda y lo que sigue siendo un misterio

Revelan nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La información habría sido confirmada por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien aseguró que la pareja ya liquidó esta parte y cubrió tanto la autorización para realizar el evento y el despliegue que se tuvo que hacer en la ciudad.

"Taylor Swift ya pagó el costo del permiso, más de 160 mil dólares por ese evento y por la respuesta a ese evento"

Además, reveló que la autorización fue emitida pocos días antes del gran momento, el cual fue celebrado el 3 de julio en el Madison Square Garden.

Noticia Destacada Esto vale el anillo de matrimonio de Taylor Swift

Cabe mencionar que el costo que se menciona, no cubre el costo total de la boda, por lo que aquí te diremos que es lo que cubre:

Permisos para el cierre de calles.

Gestión del tránsito en los alrededores del recinto.

Horas extra de policías del NYPD.

Recursos adicionales fueron movilizados por la ciudad para garantizar la seguridad del evento.

Por otra parte, algunos especialistas han asegurado que la renta del Madison Square Garden tendría un costo que puede rondar entre los 600 mil y 800 mil dólares por día, lo que puede variar según los requerimientos, entre ellos:

Producción audiovisual.

Escenografía e iluminación.

Decoración.

Banquete.

Seguridad privada.

Transporte de invitados.

Personal operativo.

Seguros y logística.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal