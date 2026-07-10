Lamine Yamal lanza advertencia a Francia antes de la semifinal del Mundial 2026

La confianza reina en la concentración de España antes de enfrentar a Francia por un boleto a la Final del Mundial 2026. Uno de los jugadores que mejor refleja ese ambiente es Lamine Yamal, quien dejó un contundente mensaje al asegurar que la presión recae sobre el conjunto francés.

Las declaraciones del joven atacante llegaron después de que España superara a Bélgica en los cuartos de final. Para el futbolista del Barcelona, el combinado español tiene argumentos suficientes para competir de igual a igual frente a una de las selecciones más fuertes del torneo y aseguró que no existe temor dentro del plantel.

Al ser cuestionado sobre el duelo contra Francia, Lamine Yamal respondió con firmeza y afirmó que son los franceses quienes deberían preocuparse. "Si alguien tiene que temer, son ellos. Nosotros ya los hemos eliminado. Somos dos grandes selecciones y veremos qué sucede, pero no tenemos ningún miedo", expresó el delantero de 18 años.

Las palabras del atacante hacen referencia a los antecedentes recientes entre ambas selecciones. España ha logrado imponerse sobre Francia en enfrentamientos de alta exigencia, un historial que fortalece la confianza del conjunto dirigido por La Roja antes de disputar una de las semifinales más esperadas del campeonato.

El recuerdo más reciente se remonta a la Eurocopa 2024, cuando España eliminó a Francia en las semifinales con un gol de Lamine Yamal, resultado que abrió el camino para conquistar el título continental.

Ahora, el escenario es aún más grande. España buscará dejar nuevamente en el camino a Francia para instalarse en la Final del Mundial 2026, en un enfrentamiento que reúne a dos de las principales candidatas para conquistar la Copa del Mundo.