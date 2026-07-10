Julián Quiñones y Chelsea: ¿existe una oferta por el delantero mexicano?

El nombre de Julián Quiñones comenzó a sonar con fuerza en el mercado internacional luego de su destacada participación con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El delantero habría despertado el interés del Chelsea, aunque por ahora no existe una versión unificada sobre una posible negociación.

El atacante del Al-Qadsiah fue una de las figuras del Tri al marcar cuatro goles durante la Copa del Mundo. Sus anotaciones frente a Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra lo colocaron entre los máximos goleadores del torneo y reforzaron su proyección internacional.

De acuerdo con el diario árabe Asharq Al-Awsat, el Chelsea ya habría presentado una oferta para fichar a Julián Quiñones, convencido de que su perfil podría fortalecer el ataque del conjunto londinense. El reporte señala que el futbolista, valorado en 14 millones de euros por Transfermarkt, llamó la atención tras conquistar también el título de goleo en la liga saudí.

Sin embargo, otras versiones contradicen esa información. El periodista Ben Jacobs, de talkSPORT, aseguró que el Chelsea no ha enviado ninguna propuesta formal por el delantero mexicano. Además, sostuvo que el Al-Qadsiah considera a Quiñones una pieza fundamental de su proyecto y no tiene intención de transferirlo.

El club saudí incluso habría iniciado conversaciones con el entorno del atacante para ampliar su contrato hasta 2029, con la intención de mantenerlo como uno de sus referentes para la próxima temporada, en la que disputará la Liga de Campeones de Asia.

El rendimiento de Julián Quiñones durante la campaña 2025-2026 respalda el interés que ha generado. El delantero firmó 33 goles en la liga de Arabia Saudita, superando en la tabla de goleo a figuras como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney, además de consolidarse como uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección en el mercado internacional.

Por ahora, el posible fichaje de Julián Quiñones por el Chelsea permanece en el terreno de las especulaciones. Mientras algunos reportes hablan de una oferta, otras fuentes cercanas a la operación descartan que existan negociaciones formales y aseguran que el Al-Qadsiah no contempla desprenderse de su goleador.