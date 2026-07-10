Confirman pruebas con pasajeros en autobuses eléctricos de MOBI en Chetumal

Durante lo que resta de julio comenzarán las pruebas con pasajeros de los autobuses eléctricos Taruk, pertenecientes al Sistema de Movilidad del Bienestar (MOBI), en esta ciudad, confirmó el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rafael Hernández Kotasek.

Explicó que esta etapa permitirá evaluar el rendimiento de las unidades en condiciones reales de operación, principalmente la capacidad de las baterías, así como el funcionamiento de los paraderos instalados a lo largo de la ruta Sian Ka’an-Las Américas.

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Detalló que durante las primeras semanas de ensayos sin usuarios se supervisó el desempeño de los sistemas de cobro, la administración de la flotilla y la operación de los parabuses, espacios destinados para el ascenso y descenso de pasajeros.

Hernández Kotasek destacó que Chetumal se convertirá en la primera ciudad del país en incorporar autobuses eléctricos Taruk dentro de un sistema de transporte público urbano.

Las cinco unidades que conforman la flotilla concluyeron la etapa de evaluaciones técnicas y ajustes operativos, por lo que durante las próximas dos semanas iniciarán recorridos con usuarios.

Estos autobuses cubrirán la ruta Sian Ka’an-Las Américas, la cual beneficiará directamente a 47 colonias donde residen más de 45 mil 700 habitantes, además de atender 17 mil 351 viviendas, 2 mil 55 comercios y 47 planteles educativos.

El funcionario afirmó que este esquema pretende mejorar el traslado de estudiantes, trabajadores, emprendedores y familias que diariamente utilizan el transporte público.

Asimismo, informó que la primera fase de registro para obtener la Tarjeta MOBI de Tarifa Social permanecerá abierta hasta el próximo 24 de julio.

El programa contempla beneficiar inicialmente a más de 12 mil personas, entre estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Dentro de este modelo, quienes tienen alguna discapacidad podrán utilizar el servicio sin costo, mientras que estudiantes y adultos mayores tendrán acceso a un precio preferencial.

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Para facilitar el proceso, se habilitaron módulos temporales en el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo (CRIQ), dirigido a personas con discapacidad, y en las instalaciones del DIF Quintana Roo para adultos mayores.

Además, continuarán funcionando los módulos ubicados en Plaza Manatí y en el Centro de Operaciones MOBI, donde cualquier usuario podrá solicitar su tarjeta.

La Tarjeta MOBI no tiene costo, se entrega el mismo día del trámite y puede recargarse desde 10 pesos en establecimientos como OXXO, SIX, Dunosusa y Super Willys. También permite consultar saldo y realizar recargas mediante la aplicación móvil disponible para dispositivos Android e iOS.

Hernández Kotasek señaló que la meta del programa es credencializar, para finales del 2027, a 40 mil estudiantes, 15 mil adultos mayores y 4 mil 500 personas con discapacidad.