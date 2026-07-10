Apagón de 8 horas en Cumpich, Hecelchakán no detiene venta comunitaria

Por más de 8 horas se quedaron los pobladores de esta comunidad sin energía eléctrica, justo cuando el grupo del programa Sembrando Vida denominado “Ka’ak Lol Havin” realizaba la comercialización de productos elaborados por ellos mismos, incluyendo la venta de antojitos tradicionales.

Ante el apagón, algunas familias acudieron al comisario municipal para pedir que se reportara lo ocurrido, ya que por ser una comunidad alejada no cuentan con señal de telefonía celular.

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A pesar de la falta de energía eléctrica, los pobladores se mantuvieron firmes en la venta de antojitos, elaborados con productos frescos del campo. Muchas familias salieron con linternas de celulares para alumbrar su camino y consumir panuchos, empanadas, tortas y refrescos naturales, que se agotaron rápidamente.

El evento comunitario concluyó cerca de la medianoche, sin que se restableciera el servicio eléctrico. Los habitantes destacaron el esfuerzo del grupo “Ka’ak Lol Havin”, que convirtió una situación adversa en una muestra de unión y respaldo comunitario, demostrando que la oscuridad no fue impedimento para consumir lo local.