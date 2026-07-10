Nuevo sismo sacude Caracas y Miranda; Protección Civil monitorea posibles afectaciones

Un nuevo sismo se registró durante la mañana de este viernes 10 de julio en la región central de Venezuela, lo que provocó alerta entre habitantes de Caracas, Miranda y otras zonas cercanas.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis), el movimiento tuvo una magnitud de 3.9 y ocurrió poco después de las 10:53 horas. El epicentro se ubicó a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, con una profundidad de 9.9 kilómetros.

El temblor se produjo mientras Venezuela continúa con las tareas de atención y recuperación por los terremotos registrados el 24 de junio, que dejaron daños en viviendas, hospitales e infraestructura, particularmente en La Guaira.

¿Dónde se sintió el nuevo sismo en Venezuela?

Habitantes de distintos sectores de la Gran Caracas reportaron que el movimiento fue perceptible de forma clara. Entre las zonas mencionadas se encuentran El Cafetal, Baruta, Santa Fe, La Pastora, Montalbán y San Martín.

También hubo reportes en Guarenas y Guatire, en el estado Miranda, así como en algunas localidades de Carabobo. Debido a la cercanía del epicentro con Naiguatá, autoridades mantienen vigilancia en la región costera y en sectores que ya presentaban daños por los movimientos telúricos anteriores.

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Hasta el momento del reporte no se habían confirmado víctimas ni nuevos daños estructurales relacionados con este sismo.

Protección Civil revisa posibles afectaciones

Organismos de seguridad y equipos de Protección Civil comenzaron labores de monitoreo para verificar las condiciones de edificios, vialidades y servicios básicos.

Las autoridades pidieron a la población mantener la calma, evitar difundir información sin confirmar y seguir los reportes de Funvisis y de los organismos oficiales.

También recomendaron revisar posibles grietas o daños en viviendas, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, además de mantener libres las rutas de evacuación.

🚨 Nuevo sismo de magnitud 3.9 sacudió Caracas, Miranda y el centro del país



⚠️ Pasadas las 10:53 de la mañana de este viernes 10 de julio, un movimiento telúrico de magnitud 3.9 sacudió la región central, generando alerta en la población de la Gran Caracas y el estado Miranda.… pic.twitter.com/bvTLJf0YyL — EVTV (@EVTVMiami) July 10, 2026

Venezuela permanece bajo vigilancia sísmica

El nuevo movimiento aumentó la preocupación entre habitantes de la zona central, debido a los terremotos recientes y a las réplicas que se han registrado desde entonces.

Los especialistas recuerdan que la magnitud y ubicación de los movimientos pueden modificarse conforme se revisan los datos instrumentales. Por ello, los primeros registros deben considerarse preliminares hasta que Funvisis publique su informe definitivo.

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