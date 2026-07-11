Bellingham acaba con el sueño de Haaland, Inglaterra derrota a Noruega y avanza a Semifinales del Mundial 2026

El barco vikingo chocó contra un aguerrido buque y los remos perdieron la batalla. Inglaterra demostró tener ese extra que sella los partidos y con goles de Jude Bellingham derrotaron 1-2 a Noruega, que si bien nunca bajó los brazos el cansancio terminó por ser otro enemigo; así la Selección de la Rosa se mete al cuadro de los cuatro mejores y jugará las Semifinales del Mundial 2026 ante Argentina o Suiza.

Nunca hubo un equipo que dominara rotundamente. El balón iba de un lado a otro y tanto Noruega como Inglaterra buscaban la combinación y la jugada perfecta. Los vikingos hicieron estallar primero las gradas del estadio. Con potente disparo de Andreas Schjelderup al minuto 36 perforó la portería de Jordan Pickford. Parecía que le saldría todo bien.

Fiel a su estilo vertical y veloz, el equipo de los Tres Leones se reinventó y parece que el gol en contra fue el combustible. Bellingham empató al minuto 45 tras una triangulación con Gordon y una definición de cracks. Y se fueron al descanso.

La segunda parte no fue suficiente para definir el encuentro y se tuvo que llegar a los Tiempos Extra. Bellingham, a los tres minutos (93') aprovechó el rebote que regaló Orjan Nyland, raro que le sucediera pero los grandes también lo hacen, y solo tuvo que empujar la última daga al sueño vikingo.

Haaland y todo el equipo noruego cada vez se desgastaban más, pero no dejaron de intentar. Al final el tiempo apagó la esperanza. Inglaterra regresa a las semifinales de un Mundial ocho años después, cuando en el Mundial de Rusia cayeron ante la sorpesiva Croacia; hoy no dejaron que la sorpresa regresara.

Será el próximo miércoles 15 de julio cuando los ingleses busquen llegar a la gran final del Mundia 2026. El partido está programado a las 13:00 horas del centro de México (14:00 H de Quintana Roo). La transmisión en vivo se podrá seguir por TV Azteca, Televisa, VIX y demás plataformas oficiales de la FIFA.