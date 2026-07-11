Fuga en penal de Sonora: autoridades buscan a tres reos tras evasión y despliegan operativo estatal

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Sonora informó sobre la evasión de tres personas privadas de la libertad de un Centro de Reinserción Social (Cereso) de la entidad, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad y un amplio operativo de búsqueda.

A través de un comunicado, las autoridades estatales señalaron que, tras detectarse la fuga, se puso en marcha un despliegue coordinado entre corporaciones federales, estatales y municipales con el objetivo de localizar y reaprehender a los evadidos.

De acuerdo con la información oficial, los prófugos fueron identificados como Francisco Manuel Romero Carranza, Omar Milán Tena y Paul Alexis Téllez Olguín, quienes cuentan con órdenes de reaprehensión vigentes.

Despliegan operativo de inteligencia y vigilancia

La SSPC detalló que las fuerzas de seguridad realizan labores de inteligencia, seguimiento, vigilancia y búsqueda en distintos puntos del estado para dar con el paradero de los tres hombres.

Las autoridades indicaron que el operativo permanecerá activo hasta lograr la captura de los evadidos y su presentación ante las instancias judiciales correspondientes.

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Asimismo, se hizo un llamado a la población para colaborar con las investigaciones y proporcionar cualquier información que contribuya a su localización, a través de los números de emergencia 9-1-1 o de manera anónima al 089.

Se realizaron detonaciones disuasivas

El Sistema Estatal Penitenciario informó que, como parte de las acciones implementadas tras la fuga, se efectuaron detonaciones disuasivas con arma de fuego con el fin de contener la situación y reforzar las labores de seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado las circunstancias en las que ocurrió la evasión ni el centro penitenciario específico donde se registraron los hechos.

pic.twitter.com/paL8xwS4Rs — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) July 11, 2026

Continúan las investigaciones

La Secretaría de Seguridad de Sonora aseguró que las investigaciones siguen en curso para esclarecer cómo se produjo la fuga y determinar posibles responsabilidades.

El caso ha generado una fuerte movilización de las corporaciones de seguridad en la entidad, mientras las autoridades mantienen la alerta y el operativo de búsqueda para evitar que los prófugos abandonen el estado y garantizar su pronta recaptura.

IO