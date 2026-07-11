Mujer de 70 años desorientada logra reencontrarse con su familia gracias al apoyo de vecinos y policías en Ciudad del Carmen

La solidaridad de vecinos y la oportuna intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública permitieron que una mujer de aproximadamente 70 años de edad, quien se encontraba desorientada y sin recordar dónde vivía, pudiera reunirse sana y salva con sus familiares la tarde de este sábado en la colonia Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 25 por esquina con 44, donde habitantes del sector observaron a una mujer identificada como Consuelo caminando sola y deambulando por las calles.

Al percatarse de que lucía confundida y no lograba recordar la ubicación de su domicilio ni datos precisos de sus familiares, una comerciante de la zona decidió brindarle ayuda.

La propietaria de una tienda la invitó a resguardarse en su vivienda mientras intentaban localizar a algún familiar o solicitar el apoyo de las autoridades. Sin embargo, debido a que no obtuvieron respuesta inmediata, también recurrieron a las redes sociales con la esperanza de que alguien pudiera identificarla.

De acuerdo con testigos, la mujer respondía de manera confusa cuando le preguntaban dónde vivía, mencionando distintos puntos de la ciudad como las colonias Tierra y Libertad, La Puntilla y Obrera, lo que dificultaba conocer con certeza su lugar de residencia.

Ante la situación, al sitio acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública adscritos al programa Mujer Segura, a bordo de la Patrulla Rosa, quienes iniciaron la verificación de los hechos y recabaron información para tratar de ubicar a sus familiares.

La ciudadana que la auxilió informó a los oficiales que, momentos antes, otra mujer desconocida se había acercado asegurando que la llevaría a un domicilio; sin embargo, los presentes evitaron que se retirara con ella por precaución, priorizando la seguridad de la adulta mayor hasta confirmar la identidad de alguna persona cercana.

Mientras los agentes realizaban las diligencias correspondientes, arribaron al lugar dos conocidos de la mujer a bordo de una camioneta, quienes fueron reconocidos por ella.

Minutos después también llegó su hija, quien proporcionó sus datos a las autoridades para acreditar el parentesco y hacerse cargo de su madre.

Finalmente, la mujer quedó bajo el resguardo de sus familiares, concluyendo el incidente sin que se registraran mayores consecuencias.