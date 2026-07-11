Claudia Sheinbaum encabeza en Zacatecas el programa Pensión Mujeres Bienestar: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza este sábado 11 de julio de 2026 el evento del programa Pensión Mujeres Bienestar en el municipio de Río Grande, Zacatecas, como parte de su gira de trabajo por el norte del país y de la estrategia de fortalecimiento de los programas sociales del Gobierno federal.

La mandataria sostiene un encuentro con beneficiarias del programa, autoridades estatales y representantes de diversas dependencias federales, donde destacará la importancia de garantizar mayores oportunidades y respaldo económico para las mujeres, particularmente para aquellas que históricamente han enfrentado condiciones de desigualdad.

Pensión Mujeres Bienestar, una de las apuestas sociales del Gobierno federal

El programa Pensión Mujeres Bienestar forma parte de las políticas sociales impulsadas por la administración de Claudia Sheinbaum y tiene como objetivo brindar un apoyo económico directo a las mujeres, reconociendo su contribución en el desarrollo de las familias y las comunidades.

Durante el evento en Río Grande, se destaca que este esquema busca fortalecer la autonomía económica de las beneficiarias y contribuir a mejorar su calidad de vida mediante la entrega de recursos de manera directa y sin intermediarios.

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La visita de la presidenta a Zacatecas también representa un acercamiento con las comunidades del estado, donde el Gobierno federal ha impulsado diversos programas sociales, de infraestructura y desarrollo regional.

Sheinbaum reafirma su compromiso con las mujeres de México

La presencia de Claudia Sheinbaum en Río Grande se enmarca en la política de bienestar que ha definido su administración, enfocada en ampliar la cobertura de los programas sociales y consolidar los apoyos dirigidos a sectores prioritarios de la población.

El evento reune a cientos de asistentes y beneficiarias, quienes participaron en la presentación de los avances del programa y en las actividades organizadas por el Gobierno federal.

Con la gira por Zacatecas, la presidenta reafirmó su compromiso de mantener y fortalecer las políticas públicas orientadas al bienestar de las mujeres mexicanas, consideradas una pieza fundamental en el desarrollo económico y social del país.

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