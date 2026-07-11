Obra de Rufino Tamayo brilla en subasta internacional: más de 130 piezas de arte moderno y contemporáneo salen a puja en Colombia

Más de 130 obras de artistas latinoamericanos e internacionales de los siglos XX y XXI fueron subastadas en la casa Bogotá Auctions, en un evento que reunió piezas de reconocidos creadores como Andy Warhol, Rufino Tamayo, Beatriz González, Emma Reyes y Antonio Caro.

La exposición, denominada “Grabados y Múltiples”, presentó una amplia selección de obras que recorren diversas corrientes artísticas, desde la figuración y la abstracción hasta el arte conceptual y el cinetismo.

Entre las piezas que despertaron mayor interés destacó un grabado de gran formato del artista mexicano Rufino Tamayo, elaborado en una edición limitada de apenas 25 ejemplares.

La obra llamó la atención por el predominio del color rojo, uno de los elementos más característicos de la producción del pintor oaxaqueño.

La subasta reunió obras de grandes exponentes del arte latinoamericano

La directora de Bogotá Auctions, Charlotte Pieri, destacó la relevancia de la selección, al considerar que permite apreciar algunos de los capítulos más importantes del arte moderno y contemporáneo en América Latina.

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La subasta también incluyó trabajos de la artista argentina Liliana Porter, así como un múltiple del venezolano Jesús Rafael Soto, reconocido por sus investigaciones sobre el movimiento y el arte cinético.

Por su parte, la representación colombiana tuvo un papel destacado con piezas de Emma Reyes, Beatriz González, Maripaz Jaramillo, Ana Mercedes Hoyos y Álvaro Barrios, entre otros.

La abstracción geométrica y el arte conceptual tuvieron un espacio relevante

Dentro de la selección también sobresalieron obras de artistas vinculados con la abstracción geométrica, como Eduardo Ramírez Villamizar, Édgar Negret, Ómar Rayo y Fanny Sanín, cuyas propuestas consolidaron a esta corriente como una de las más influyentes del arte moderno latinoamericano.

Con +85% de adjudicación, cerramos con éxito nuestra subasta de Grabados & Múltiples.



Lotes destacados:

▪️ Soto: $13M

▪️ Rojas: $9.5M

▪️ Manzur: $7M

▪️ Torres-García: $4M



Gracias a quienes nos acompañaron en sala, web y teléfono. #SubastaDeArte pic.twitter.com/buoy5vmFfh — Bogotá Auctions (@BogotaAuctions) July 10, 2026

Asimismo, el arte conceptual estuvo representado por la emblemática pieza Colombia-Coca Cola, de Antonio Caro, considerada una de las obras más icónicas del arte contemporáneo colombiano.

Los organizadores señalaron que el evento buscó destacar el valor de los grabados y múltiples como obras originales, creadas mediante procesos técnicos especializados y producidas en ediciones limitadas, lo que las convierte en piezas de gran interés para coleccionistas y amantes del arte.

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