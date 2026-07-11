Revelan videos clave de Jayden Adams durante el mundial 2026; Estaría sufriendo depresión

La muerte de Jayden Adams, mediocampista de Sudáfrica que participó en el Mundial 2026, continúa rodeada de incertidumbre. Aunque en las últimas horas han surgido versiones sobre una posible causa del fallecimiento, las autoridades sudafricanas mantienen abierta la investigación y hasta el momento no han confirmado oficialmente qué ocurrió.

El futbolista, de 25 años, fue encontrado sin vida este sábado en un inmueble ubicado en Ciudad del Cabo. Tras el hallazgo, la policía inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso, mientras el gobierno pidió evitar especulaciones hasta que concluyan las investigaciones.

لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي "جيدن آدامز" واللي توفي اليوم، قيل انه كان يعاني من الاكتئاب الحاد وظهرت للتو مقاطع سابقه له من ايام كاس العالم:



- اول واحد وهو جالس في مقاعد البدلاء بدون ردة فعل وباين على ملامحه القلق والحزن

- الثاني بعد احتفال فريقه بالتاهل للدور القادم في البطوله… https://t.co/aVcOKzjbkT pic.twitter.com/Jn3X2vrtgg — MOATH | معاذ (@M0ATH) July 11, 2026

Algunos medios locales señalaron que una de las hipótesis que se analiza es que el jugador atravesaba un fuerte cuadro de depresión, presuntamente relacionado con la muerte de su abuela durante la Copa del Mundo. De acuerdo con esas versiones, personas cercanas al futbolista aseguraron que el golpe emocional afectó notablemente su estado de ánimo en las últimas semanas. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Durante el Mundial 2026, Adams vivió uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El mediocampista disputó el encuentro frente a República Checa apenas un día después del fallecimiento de su abuela, Marianna Adams, y posteriormente continuó formando parte de la histórica campaña de Sudáfrica, que alcanzó por primera vez la fase de eliminación directa del torneo.

Con la selección de los Bafana Bafana, Adams participó en los encuentros frente a México, República Checa y Corea del Sur, mientras que el conjunto africano quedó eliminado en los dieciseisavos de final tras caer por la mínima diferencia ante Canadá.

La noticia provocó múltiples muestras de condolencias dentro del fútbol internacional. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lamentó el fallecimiento del mediocampista y envió un mensaje de apoyo a sus familiares, amigos y compañeros del Mamelodi Sundowns, club con el que recientemente conquistó la Liga de Campeones de la CAF.

Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades reiteraron que será hasta que concluyan las indagatorias cuando se informe oficialmente la causa de la muerte del futbolista sudafricano.