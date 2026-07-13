Julio César 'Cata' Domínguez confirma su adiós del futbol y revela sus planes para el futuro

Después de más de dos décadas en el futbol profesional, Julio César 'Cata' Domínguez anunció oficialmente su retiro de las canchas. El experimentado defensor explicó que, tras finalizar su contrato con Atlético San Luis y no recibir nuevas propuestas para continuar jugando, decidió dar por concluida su carrera deportiva.

El zaguero comentó que tomó la decisión con tranquilidad y satisfacción por todo lo que vivió en la Liga MX. Aunque reconoció que extrañará la competencia, aseguró sentirse agradecido por los años que disfrutó como futbolista y por poder comenzar esta nueva etapa al lado de su familia.

Cata Domínguez reveló que esperó durante varias semanas la posibilidad de encontrar un nuevo equipo para el Apertura 2026, pero al no concretarse ninguna oferta optó por retirarse. También señaló que los constantes traslados entre San Luis Potosí y la Ciudad de México durante los últimos años influyeron para priorizar su vida personal.

El defensa hizo un balance positivo de su trayectoria y agradeció tanto a Cruz Azul como a Atlético San Luis por la confianza que le brindaron. Destacó que se marcha con la satisfacción de haber construido una carrera de más de 20 años y de haber cumplido uno de sus mayores objetivos: conquistar el título de la Liga MX con La Máquina en 2021.

Sobre si le quedó alguna cuenta pendiente en el futbol, el exseleccionado mexicano afirmó que esa espina desapareció con el campeonato obtenido con Cruz Azul, un logro que consideró el momento más importante de su carrera. Además, deseó éxito tanto al conjunto celeste como al club potosino en sus próximos torneos.

Ahora, Julio César 'Cata' Domínguez buscará iniciar una nueva etapa como entrenador. Explicó que ya cuenta con la preparación y los cursos necesarios para dirigir, por lo que permanecerá atento a cualquier oportunidad en los banquillos. Mientras tanto, dedicará tiempo a su faceta como empresario con su restaurante de mariscos Compa Cata, ubicado en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.