Este es el séptimo integrante de La Casa de los Famosos México.

Fue durante este lunes 13 de julio que la producción del programa ha dado a conocer al nuevo integrante del reality show. La cuarta edición de La Casa de los Famosos México ha generado grandes expectativas y tras las pistas que se dieron durante este día por fin se compartió el nombre del nuevo participante.

La revelación fue dada por medio de las redes sociales del programa y la encargada de decir el nombre fue Wendy Guevara, la ganadora de la primera edición del reality show. Este participante es un cantante y actor sonorense que ha ganado una gran base de seguidores por su talento y trayectoria.

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¿Quién es el séptimo integrante de La Casa de los Famosos México?

El nuevo integrante para la cuarta edición de La Casa de los Famosos México es Yahir, cantante y actor sonorense que es intérprete de éxitos como "Alucinado" y "La Locura". La revelación generó emoción entre sus seguidores y fanáticos del programa que mostraron su apoyo en redes sociales.

La presentación del séptimo integrante siguió la temática de esta temporada, utilizando pistas visuales dentro de una máquina de garra que hacían referencia a sus raíces en Hermosillo, Sonora, y a sus logros en el mundo de la música, incluyendo un micrófono y un mapa de su estado natal.

El músico confesó en entrevista que volver a encerrarse en un formato de telerrealidad tras su paso por ‘La Academia’ será una experiencia extraña, pero afirmó estar listo para las nominaciones de frente y para ganarse al público con su carisma. Con su llegada, Yahir se suma la lista de participantes confirmados para el estreno del show el próximo 26 de julio.

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