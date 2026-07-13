¿Por qué Erling Haaland llevaba un mapache al volver a Noruega? Esto se sabe

Tras despedirse del Mundial 2026, Erling Haaland volvió a su país y protagonizó una de las imágenes más comentadas del día. El delantero noruego apareció en su llegada a Noruega cargando un peculiar mapache, lo que generó sorpresa y cientos de reacciones entre los aficionados.

La escena ocurrió apenas unas horas después de que la Selección de Noruega quedara eliminada del torneo a manos de Inglaterra. Aunque el resultado deportivo acaparó la atención durante el fin de semana, el atacante del Manchester City volvió a convertirse en tendencia por un detalle completamente ajeno al futbol.

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

El supuesto mapache que llevaba entre sus manos no era un animal vivo, sino un Mapache Whisky, una figura decorativa que el goleador adquirió como recuerdo durante su estancia en Dallas, Texas, una de las sedes del Mundial. Tiene un precio de 750 dólares (13 mil 500 pesos mexicanos).

La imagen de Erling Haaland sosteniendo el curioso souvenir mientras caminaba con su equipaje comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde miles de seguidores reaccionaron con humor y curiosidad por el singular objeto elegido por el delantero.

Una vez más, Haaland demostró que puede generar conversación tanto dentro como fuera de la cancha. En esta ocasión, un simple recuerdo de su paso por Estados Unidos fue suficiente para convertirlo nuevamente en uno de los protagonistas virales tras la Copa del Mundo.