Poncho de Nigris abandona la intención de adoptar al Pato Merlín tras críticas.

El influencer regiomontano, Poncho de Nigris, confirmó que retiró de forma definitiva la oferta económica que había hecho para adquirir al Pato Merlín, la famosa ave que se volvió un fenómeno viral en México durante el Mundial 2026. El empresario tomó esta decisión tras la ola de críticas que recibió.

A pesar de que el conductor había ofertado un monto superior al medio millón de pesos, los usuarios en redes criticaron sus intenciones de comprar a la famosa ave. Ante esto; Poncho usó sus plataformas digitales con la intención de dar a conocer las razones detrás de reiterar su oferta monetaria.

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¿Por qué Poncho de Nigris retiró la oferta de comprar al Pato Merlín?

Todo comenzó cuando el regiomontano ofreció inicialmente 500 mil pesos y llegó a aumentar la cifra hasta los 800 mil pesos con la intención de convertir al ave en la mascota de su evento, Ring Royale. Sin embargo; el punto crítico de la polémica se dio tiempo después cuando el influencer comentó los planes a futuro para el pato.

Poncho de Nigris reveló públicamente que su plan a largo plazo era practicarle la taxidermia al Pato Merlín cuando este último falleciera de forma natural, para vestirlo con la playera de la Selección Mexicana y conservarlo en una vitrina como una pieza histórica de colección. La propuesta generó indignación entre los usuarios que criticaron al empresario.

Usuarios arremetieron contra el regiomontano y comenzó a presionar a la familia del pato, acusándolos de "vender a un integrante de su familia". Poncho defendió su postura argumentando que: "Es un pato, no es un niño". A pesar de ver la situación como una oportunidad económica, el acoso digital hacia los dueños provocó que estos rechazaran la oferta.

Finalmente, los propietarios del Pato Merlín decidieron quedarse con el ave, y al ver que el entorno se tornó hostil y que la familia se negó a concretar la transacción por el famoso pato: De Nigris optó por dar un paso atrás y cancelar formalmente cualquier intento de adopción o compra.

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