Clima en Yucatán 14 de julio: Ausencia de lluvias causará calor de casi 40 grados este martes

Durante este martes 14 de julio predominará el ambiente caluroso ante la ausiencia de lluvias en Yucatán, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que dominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con probabilidad de chubascos en el noroeste y sur de Yucatán, mientras que se esperan lluvias aisladas en el resto en la Península.

Lo anterior se deberá al acercamiento paulatino de una Onda Tropical, en interacción con inestabilidad en niveles medios.

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Además, habrá vientos dominantes del este-sureste, tornándose del noreste en los litorales de Yucatán y Campeche, de 25 a 35 km/h con posibles rachas mayores a 50 km/h.

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Mientras tanto, en Mérida, las temperaturas máximas alcanzarán alrededor de los 39° C durante la tarde, mientras que las mínimas serán cercanas a los 25° al amanecer.

Las condiciones permitirán un ambiente ligeramente fresco en las primeras horas del día; sin embargo, por la noche volverá a sentirse calor en gran parte de la capital yucateca.

En el puerto de Progreso se pronostican temperaturas de entre 25 y 35° C, con ambiente fresco por la mañana y cálido hacia la tarde debido a la humedad y la nubosidad variable.

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Para Tekax, al sur del estado, se esperan mínimas de 24° y máximas de hasta 36° C, manteniéndose ambiente caluroso durante gran parte del día.

En Tizimín, al oriente de Yucatán, el termómetro oscilará entre los 29 y 37° C, mientras que en Valladolid las temperaturas rondarán entre los 24 y 38° C, con posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunas zonas.

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Ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento, autoridades recomendaron a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales de Protección Civil.

Asimismo, exhortaron a extremar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas y reducción de visibilidad durante las precipitaciones.