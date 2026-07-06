¿Quién juega hoy en el Mundial 2026? Partidos de este 6 de julio, horarios y dónde ver en vivo

Los últimos pases a los cuartos de final del Mundial 2026 se definirán este lunes con dos enfrentamientos entre selecciones candidatas al título.

La fase de octavos de final del Mundial 2026 llega a su último día de actividades con dos partidos que completarán el cuadro de los cuartos de final. Portugal, España, Estados Unidos y Bélgica buscarán mantener vivo su sueño de conquistar la Copa del Mundo en una jornada que promete grandes emociones.

El primer encuentro del día será el esperado choque entre Portugal y España en el Estadio Dallas. El clásico ibérico enfrentará a dos selecciones que parten como favoritas para pelear por el campeonato, con los lusos encabezados por Cristiano Ronaldo y una selección española que ha mostrado regularidad y buen funcionamiento a lo largo del torneo.

Más allá de la rivalidad histórica entre ambos países, el compromiso representa una oportunidad inmejorable para acercarse a las semifinales. El ganador se instalará entre los ocho mejores del certamen y continuará en la pelea por el título mundial.

En el segundo partido de la jornada, Estados Unidos intentará aprovechar su condición de anfitrión cuando enfrente a Bélgica en el Estadio Seattle. El conjunto norteamericano buscará imponer condiciones ante una escuadra belga que ha demostrado solidez y que también aspira a seguir avanzando en la competencia.

Los vencedores de ambos encuentros se enfrentarán en los cuartos de final, dejando definido uno de los cruces más atractivos de la siguiente ronda del Mundial 2026.

Partidos de hoy, lunes 6 de julio

Portugal vs España

Hora: 13:00 (tiempo del centro de México)

13:00 (tiempo del centro de México) Estadio: Dallas

Dallas Transmisión: ViX Premium, TUDN y Azteca 7

Estados Unidos vs Bélgica

Hora: 18:00 (tiempo del centro de México)

18:00 (tiempo del centro de México) Estadio: Seattle

Seattle Transmisión: ViX Premium

Con estos dos compromisos concluirá la actividad de los octavos de final del Mundial 2026, quedando definidos los ocho equipos que seguirán en la disputa por el campeonato.