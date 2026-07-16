¿Quién juega hoy en el 2026? Partidos de este 16 de julio, horarios y dónde ver en vivo

La espera terminó y la Liga MX está de regreso. Este jueves 16 de julio inicia oficialmente el Torneo Apertura 2026 con dos partidos que marcan el comienzo de una nueva temporada del futbol mexicano.

La Jornada 1 arranca con el esperado regreso del Atlante a la Primera División después de más de dos décadas y con Tigres visitando a Xolos de Tijuana en el cierre de la actividad del día.

¿Qué partidos se juegan HOY 16 de julio en la Liga MX?

Estos son los encuentros programados para este jueves, correspondientes a la primera jornada del Apertura 2026:

Necaxa vs Atlante: 19:00 FOX y FOX One

Xolos de Tijuana vs Tigres: 21:10 FOX y FOX One

Resultados de los partidos de hoy de la Liga MX

Los encuentros se disputan durante la jornada de este jueves, por lo que los marcadores se actualizarán al finalizar cada partido.

Necaxa vs Atlante: En juego

En juego Xolos de Tijuana vs Tigres: Pendiente.

¿Dónde ver EN VIVO la Liga MX hoy?

Los dos partidos de este jueves serán transmitidos en exclusiva por FOX y la plataforma de streaming FOX One.

No habrá transmisión por televisión abierta para los encuentros inaugurales del Apertura 2026.

Necaxa recibe al Atlante en el regreso de los Potros

El Estadio Victoria será la sede del primer partido del torneo. Necaxa buscará comenzar con una victoria frente a un Atlante que vuelve al máximo circuito del futbol mexicano con la misión de consolidarse nuevamente entre los mejores equipos del país.

El regreso de los Potros es una de las principales novedades del Apertura 2026 y genera gran expectativa entre la afición.

Tigres visita a Xolos para cerrar la actividad del jueves

La jornada continuará en el Estadio Caliente, donde Xolos de Tijuana recibirá a Tigres.

El conjunto regiomontano inicia un nuevo campeonato con el objetivo de pelear por el título, mientras que Tijuana intentará hacerse fuerte en casa desde su debut en el torneo.

¿Cuándo continúa la Jornada 1 del Apertura 2026?

La actividad de la Liga MX continuará el viernes 17 y sábado 18 de julio, cuando se complete la primera jornada con el resto de los encuentros del Apertura 2026.

El inicio del campeonato promete emociones desde el primer día, con equipos renovados, nuevas incorporaciones y la ilusión de comenzar con el pie derecho en la carrera por el título.