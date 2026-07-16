¿Feria a medias? Inauguran la Feria Carmen 2026 pero los juegos mecánicos no están listos

La Feria Carmen 2026 fue inaugurada oficialmente este jueves; sin embargo, el arranque de la máxima fiesta de la ciudad quedó marcado por la falta de uno de sus principales atractivos: los juegos mecánicos, que permanecen en proceso de instalación a pocas horas del inicio de las actividades para el público.

Noticia Destacada Profepa clausura obras de empresa en Carmen y la multa con 234 mil pesos por incumplir normas ambientales

A escasas tres horas de la primera jornada de la feria, personal de la empresa Espectaculares García continuaba trabajando intensamente en el armado de las atracciones. De manera visible, el avance de los trabajos era aún limitado, con diversas estructuras incompletas, herramientas dispersas y trabajadores intentando concluir las instalaciones antes de la apertura.

La escena contrastó con la expectativa de las familias carmelitas que esperaban disfrutar desde el primer día de los juegos mecánicos, considerados uno de los principales atractivos del recinto ferial. En lugar de atracciones en funcionamiento, los visitantes encontraron áreas todavía en construcción.

A pocas horas de la apertura, continuaban los trabajos de instalación. / Israel Lozano

Si bien el montaje de los juegos corresponde a la empresa contratada para brindar este servicio, la situación también genera cuestionamientos hacia la organización general del evento, ya que para gran parte de la ciudadanía la percepción es que la Feria Carmen 2026 inició sin que uno de sus componentes más importantes estuviera completamente listo para recibir a los asistentes.

En el recinto aún se observaban estructuras incompletas y herramientas. / Israel Lozano

Pese a este contratiempo, el programa artístico sí se mantiene conforme a lo anunciado. La cantante Natalia Jiménez ofrecerá este jueves un concierto gratuito a las 9:00 de la noche en la Concha Acústica, espectáculo que se perfila como el principal atractivo de la jornada inaugural y que se espera reúna a miles de asistentes.

Se espera que durante las próximas horas la empresa responsable concluya la instalación de los juegos mecánicos para que puedan entrar en operación de manera segura y ofrecer el servicio al público en los siguientes días de la Feria Carmen 2026.