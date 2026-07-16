Francia vs. Inglaterra: la IA revela su pronóstico para el tercer lugar del Mundial 2026

El partido por el tercer lugar del Mundial 2026 enfrentará a dos selecciones que estuvieron muy cerca de disputar la gran final. De acuerdo con un análisis realizado por inteligencia artificial, Francia llega con una ligera ventaja sobre Inglaterra, aunque se espera un encuentro muy cerrado.

La proyección considera el desempeño de ambos equipos a lo largo del torneo, incluyendo aspectos como el poder ofensivo, la solidez defensiva, la diferencia de goles, la profundidad del plantel y los resultados obtenidos frente a rivales de alto nivel. Con base en esos indicadores, el modelo otorga un 56% de probabilidades de victoria a Francia, mientras que Inglaterra registra un 44%, contemplando incluso un posible desenlace en tiempo extra o penales.

Uno de los factores que inclina el pronóstico hacia el conjunto francés es el rendimiento de su ataque. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé han sido piezas fundamentales durante la Copa del Mundo, liderando a una selección que ha mostrado equilibrio entre generación de peligro y solidez defensiva.

Por el lado inglés, Harry Kane y Jude Bellingham continúan siendo los referentes de un equipo que ha competido al máximo nivel en las rondas eliminatorias. Sin embargo, el funcionamiento defensivo dejó algunas dudas durante la derrota frente a Argentina, un aspecto que podría ser determinante frente al poder ofensivo francés.

Predicción de la IA

Francia: 56% de probabilidad de ganar.

56% de probabilidad de ganar. Inglaterra: 44% de probabilidad de ganar.

44% de probabilidad de ganar. Marcador más probable: Francia 2-1 Inglaterra.

A pesar de que el análisis favorece a Francia, la diferencia entre ambas selecciones es reducida. Por ello, la inteligencia artificial considera que será un partido muy disputado, en el que una jugada aislada o un error puntual podrían definir al ganador del tercer lugar. Como ocurre con cualquier predicción estadística, este escenario representa una estimación basada en datos y no garantiza el resultado final.