Reino Unido responde a Argentina por la bandera de Malvinas tras la semifinal del Mundial 2026

La celebración de Argentina tras clasificar a la Final del Mundial 2026 trascendió el ámbito deportivo y derivó en un nuevo episodio de tensión con el Reino Unido. Después de eliminar a Inglaterra, varios futbolistas argentinos mostraron una bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas", gesto que provocó una respuesta inmediata de autoridades británicas.

Desde Downing Street, un portavoz del gobierno respondió a la polémica con un mensaje contundente: "Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas definitivamente sí lo son". Además, reiteró que la postura británica sobre la soberanía del archipiélago permanece sin cambios y aseguró que el compromiso con los habitantes de las islas continúa siendo absoluto.

El gobierno encabezado por Keir Starmer respaldó la solicitud del secretario de Estado Peter Kyle, quien pidió a la FIFA abrir una investigación para determinar si la exhibición de la bandera incumplió las reglas que prohíben mensajes de carácter político durante las competiciones oficiales. No obstante, aclararon que cualquier eventual castigo dependerá exclusivamente del organismo rector del futbol.

Las reacciones no se limitaron al gobierno. El líder de Reform UK, Nigel Farage, criticó el comportamiento de los jugadores argentinos y aprovechó la controversia para insistir en fortalecer la Marina Real británica. En tanto, la dirigente conservadora Kemi Badenoch reafirmó que las Islas Malvinas pertenecen al Reino Unido, mientras que Ed Davey, líder de los Liberal Demócratas, solicitó incluso que los futbolistas involucrados sean suspendidos para la Final.

La discusión también recordó un antecedente similar. En 2014, la FIFA sancionó económicamente a la Asociación del Futbol Argentino después de que la selección mostrara una pancarta con el mismo mensaje tras un partido amistoso frente a Eslovenia, situación que vuelve a ser tomada como referencia en medio de la actual controversia.

Por su parte, el presidente argentino Javier Milei buscó separar la celebración deportiva del ámbito diplomático. El mandatario señaló que las acciones de los futbolistas obedecen a la emoción del momento y consideró que, en caso de existir una sanción, esta probablemente sería únicamente económica, sin mayores repercusiones para la participación de la selección en la Final del Mundial 2026.