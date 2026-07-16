Operativo en Campeche refuerza control a motociclistas

Elementos de la Policía Estatal activaron un filtro de revisión en el malecón, a la altura del barrio de San Román, donde realizaron inspecciones preventivas a motociclistas y sus unidades.

Noticia Destacada Pescadores campechanos advierten bloqueos por falta de diésel marino

El operativo se llevó a cabo sobre la avenida Justo Sierra, donde los agentes verificaron que los conductores contaran con su documentación en regla, además de revisar que las motocicletas no tuvieran reporte de robo.

Asimismo, efectuaron inspecciones corporales para descartar la portación de armas o el transporte de sustancias ilícitas.