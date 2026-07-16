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Operativo en Campeche refuerza control a motociclistas

La Policía Estatal implementó un operativo de revisión en el malecón de San Román, donde se inspeccionaron motociclistas y sus unidades para verificar documentación, descartar robos y prevenir la portación de armas o drogas.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

16 de jul de 2026

1 min

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Operativo en avenida Justo Sierra refuerza control a motociclistas
Operativo en avenida Justo Sierra refuerza control a motociclistas

Elementos de la Policía Estatal activaron un filtro de revisión en el malecón, a la altura del barrio de San Román, donde realizaron inspecciones preventivas a motociclistas y sus unidades.

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El operativo se llevó a cabo sobre la avenida Justo Sierra, donde los agentes verificaron que los conductores contaran con su documentación en regla, además de revisar que las motocicletas no tuvieran reporte de robo.

Asimismo, efectuaron inspecciones corporales para descartar la portación de armas o el transporte de sustancias ilícitas.

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